Dem Fußballer Karim Adeyemi droht ein betrübliches Schicksal. Sein Bild im Panini-Album für die Weltmeisterschaft könnte in den kommenden Wochen zigtausendfach überklebt werden. Der 24-Jährige ist unter den 18 deutschen Nationalspielern im Album einer von fünf, die am Ende gar nicht für den deutschen WM-Kader nominiert wurden. Für diese fünf sind jetzt Austausch-Sticker erhältlich, und auf Panini-Anraten soll man den Angreifer Adeyemi mit dem Bild des Stuttgarter Stürmers Deniz Undav überkleben. Dann wäre Adeyemi aus dem Album getilgt.

Gäbe es von Borussia Dortmund ein Sticker-Album, dann wäre der Flügelstürmer für die kommende Saison dort auch nicht mehr drin. Der gebürtige Münchner wechselt zum FC Barcelona. Der Transfer war bis Montagnachmittag zwar nicht offiziell, allerdings bestätigte Barças Präsident Joan Laporta am Rande der WM spanischen Medien, dass man Adeyemi nach Katalonien hole.

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Zunächst hatte Borussia Dortmund am Sonntag mitgeteilt, Adeyemi sei für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt. Kurz darauf sagte Laporta in Dallas: „Wir freuen uns sehr über Adeyemi, wir hatten ihn schon länger im Blick, er ist gefährlich und schnell.“ Weil Adeyemis Vertrag in Dortmund noch bis Juni 2027 gilt, ist eine Abstandszahlung fällig.

Die Ablöse beläuft sich nach Medienberichten auf 22 Millionen Euro plus bis zu neun Millionen Euro an möglichen Boni und eine 35-prozentige Beteiligung für den Fall des späteren Weiterverkaufs. Dies sind nicht zufällig Ablösemodalitäten, die viele Eventualitäten beinhalten. Adeyemi ist ein dribbelstarker Links-, aber mitunter auch ein Leichtfuß. 2025 akzeptierte er einen Strafbefehl über 450 000 Euro wegen zwar möglicherweise versehentlichen, aber trotzdem unerlaubten Waffenbesitzes.

Der Sohn einer Rumänin und eines Nigerianers, der maßgeblich in der Jugend der SpVgg Unterhaching ausgebildet wurde, war im Sommer 2022 für 30 Millionen Euro Ablöse von RB Salzburg zum BVB gewechselt. In seither 146 Pflichtspielen für Dortmund schoss er 36 Tore und bereitete 25 vor. Mancher glaubt, Adeyemi habe aus seinen Möglichkeiten beim BVB insgesamt zu wenig gemacht.

Hätte Adeyemi Visitenkarten, müsste als Beruf darauf „Flügelflitzer“ stehen

Mit einem Spitzenwert von 36,65 Kilometern pro Stunde, geblitzt am 4. Februar 2023, firmiert Adeyemi in der Rangliste der schnellsten Bundesliga-Profis der Geschichte auf dem sechsten Platz. In einem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid erreichte er sogar einmal 37,28 Kilometer pro Stunde. Hätte Adeyemi Visitenkarten, müsste darauf die Berufsbezeichnung „Flügelflitzer“ stehen.

Mehr als die jeweils sieben Tore der vergangenen beiden Spielzeiten sind Adeyemi allerdings in keinem seiner vier Bundesliga-Jahre gelungen. In der vergangenen Saison, die Dortmund auf Platz zwei beendete, stand er 15 Mal in der Startelf – und wurde 15 Mal ausgewechselt. Zudem wurde er 13 Mal eingewechselt. Das ist nicht die Bilanz eines konstanten Leistungsträgers.

Vor vier Jahren kam Adeyemi als dreimaliger Doublesieger aus Salzburg nach Dortmund, doch mit dem BVB gewann er keinen Titel. Ausdruck seiner fußballerischen Perspektive war, dass er 2021 mit der U21-Nationalmannschaft Europameister wurde und für dasselbe Jahr vom Deutschen Fußball-Bund die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester deutscher U19-Nachwuchsspieler erhielt. Doch die immensen Erwartungen in Dortmund konnte er nur bedingt erfüllen, immer mal wieder in einzelnen Spielen und Szenen.

In Salzburg war Adeyemi unter den Trainern Jesse Marsch und Matthias Jaissle ein aufstrebendes Talent. Beim BVB machte er unter Edin Terzic, Nuri Sahin und Niko Kovac nicht jenen nächsten großen Schritt, den sich mancher erwartet hätte. Nun wird es spannend zu sehen, wie sich Adeyemi in Barcelona unter Hansi Flick schlägt. Der 61-Jährige hatte in seiner Zeit von 2021 bis 2023 als Bundestrainer Adeyemi mit 19 Jahren zum A-Nationalspieler gemacht.

Am 5. September 2021 wurde er im WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien eingewechselt und erzielte in der Nachspielzeit den Treffer zum 6:0-Endstand. Flick nahm Adeyemi auch mit zur WM 2022 nach Katar, doch in den drei Gruppenspielen, die es für das Team dort letztlich nur wurden, kam Adeyemi nicht zum Einsatz. Sein elftes und bislang letztes Länderspiel bestritt er unter Julian Nagelsmann im vergangenen Oktober.

Der FC Barcelona wird für Adeyemi zur ultimativen Herausforderung. Auf dem rechten Flügel, auf dem Adeyemi beim BVB häufig zum Einsatz kam, hat Barça ein junges Talent namens Lamine Yamal, 19, im Kader. Dies dürfte für Karim Adeyemi der Zweikampf seines Lebens werden.