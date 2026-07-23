Ein paar Tage hatte Karim Adeyemi schon Zeit, sich umzusehen. Und er wird festgestellt haben: So schlecht hat man’s nicht in Barcelona, der Stadt am Mittelmeer mit ihren teils langen, schattigen Straßen im Schachbrettmuster. Seit Mitte vergangener Woche weilte er dem Vernehmen nach in Kataloniens Metropole, jenem Ort, der nun sein permanentes Zuhause wird. Seit seiner auf Videos festgehaltenen Ankunft am Flughafen war sein Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona noch nicht offiziell verbürgt gewesen, einige Tage verbrachte Adeyemi, 24, zunächst im Hotel.

Letzte Details seines neuen Vertrags bis 2031 bedurften finaler Klärung, dazu musste sich der spanische Meister bei einem Check seiner Gesundheit versichern. Mit der ist so weit alles in Ordnung, weshalb der Klub an diesem Mittwoch bei seiner Präsentation den zweiten Zugang nach dem Engländer Anthony Gordon (kam für rund 80 Millionen Euro aus Newcastle) verkündete. Adeyemi posierte im Stadion Camp Nou im Barcelona-Trikot und sprach erste Sätze beim neuen Arbeitgeber: „Die Erwartungen sind hoch. Ich komme hier zum besten Klub der Welt und möchte dem Trainer und den Fans zeigen, dass ich ein Barça-Spieler bin.“ Er fühlte sich geehrt und sei durchaus überrascht gewesen, als er vom Interesse aus Katalonien gehört habe, „am Anfang konnte ich es gar nicht glauben“. Dabei hatte Klubpräsident Joan Laporta bereits vor zwei Tagen mitgeteilt: Man freue sich „sehr über Adeyemi. Wir haben ihn schon länger im Blick“. So materialisiert sich mit der Verpflichtung des gebürtigen Münchners ein Transfer mit verblüffender Fußnote.

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In den WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte es der Dauerläufer des BVB aufgrund inkonstanter Leistungen in der Bundesliga nicht geschafft. Aber ausgerechnet in der kostbar besetzten Offensive des FC Barcelona soll er nun als Verheißung gelten?

Sie werden sich schon etwas gedacht haben bei Barça, schließlich ist dem Klub von Trainer Hansi Flick der Neue aus Alemania eine kolportierte Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro an Boni wert. Die Borussia soll zudem bei einem möglichen Weiterverkauf Adeyemis noch einmal mitverdienen. Sein Vertrag beim BVB wäre im Sommer 2027 ausgelaufen, aber nach dem Interesse aus Spanien hatte er die Dortmunder über seinen Wechselwunsch informiert. Sein Transfer umfasst in Summe damit beinahe dasselbe Volumen wie vor vier Jahren, als er für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB übergesiedelt war.

Wertvoll war der Flügelstürmer immer schon, talentiert im Grunde auch. An guten Tagen gilt seine Beschleunigung als Waffe, weshalb in spanischen Medien wie der Zeitung Mundo Deportivo direkt darauf hingewiesen wurde, wie schnell Adeyemi wirklich ist. Mit knapp 37 Kilometern in der Stunde sei er in der Bundesliga schon geblitzt worden, nur fünf Profis waren jemals rasanter. Bei ihm war die Sache nur: schnelles Rennen garantiert nicht immer viele Tore. In seiner Phase im Ruhrgebiet nahm Adeyemi an 146 Pflichtspielen für den BVB teil, ihm gelangen dabei 36 Treffer, davon sieben in der abgelaufenen Spielzeit. Zahlen eines kaum zu stoppenden Allesverwerters sind das nicht unbedingt.

Hansi Flick verhalf Adeyemi einst zum Debüt im deutschen Nationalteam

Mit diesem Dilemma darf sich Barça-Coach Flick nun erneut beschäftigen, er kennt Adeyemi nur zu gut. Schließlich war er es, der den Offensivmann als Bundestrainer einst zum Nationalspieler machte. Im Herbst 2021 legte der beim 6:0 gegen Armenien direkt ein Debüt samt Tor in der Nachspielzeit hin. Wie in Spanien berichtet wird, soll sich Flick nun für den Import aus der Bundesliga starkgemacht haben, um seiner Offensive mehr Varianten hinzuzufügen. Auf der rechten Seite könnte Adeyemi hinter Lamine Yamal ein Ersatz mit anderen Qualitäten sein – oder aber direkt starten, falls Flick Yamals Kreativität eher im Zentrum zu gebrauchen gedenkt. Mit Yamal gibt es im Übrigen noch eine Gemeinsamkeit: Adeyemis Spielerberater heißt seit einem Jahr Jorge Mendes, der mächtige Portugiese, in dessen Portfolio auch Yamal auftaucht.

In Dortmund soll es trotz mancher Kritik wegen Adeyemis fehlender Effizienz Bestrebungen gegeben haben, ihn zu behalten. Aber die Ambition des Profis, es in Barcelona unter Flick zu versuchen, war wohl zu groß. „Karim war in den vergangenen vier Jahren ein wichtiger Bestandteil von Borussia Dortmund. 2024 standen wir mit ihm im Champions-League-Finale. Und dennoch sind wir übereingekommen, dass sowohl Karim als auch wir uns anders ausrichten wollen“, teilte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken nun mit. Und Adeyemi? Bedankte sich brav: „Beim Verein, meinen Mitspielern und den Fans, die jedes Spiel mit ihrem Support besonders gemacht haben. Ich wünsche dem BVB alles Gute für die Zukunft.“ Seine eigene Zukunft beginnt am Freitag in der Ciutat Esportiva Joan Gamper, dem Trainingszentrum Barças.