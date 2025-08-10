Wo ist Ademola Lookman? Diese Frage beschäftigt gerade halb Italien, wobei, vielleicht ist das sogar untertrieben. Immerhin haben sie südlich der Alpen den zeitgenössischen Transferjournalismus erfunden und in Fabrizio Romano seinen reichweitenstärksten Vertreter hervorgebracht. Der Calciomercato, die italienische Wechselperiode, elektrisiert, erregt die Gemüter, mitunter werden die dortigen Vorgänge mit Schimpf und Schande kommentiert. Der Fall Lookman ist so gesehen das perfekte Schaustück dieser milliardenschweren Unterhaltungsindustrie. Ein echter „Caso“, so nennen sie das in Italien.

Ademola Lookman, um die Eingangsfrage zu beantworten, befindet sich jedenfalls gerade in Portugal. Dort macht er sich für den Saisonstart fit, allein, denn bei seinem aktuellen Klub Atalanta Bergamo verweigert er das Training. Tagelang war sein Aufenthaltsort nicht klar gewesen, und auch seine Verweildauer an der Algarve lässt sich kaum prognostizieren. Wenn es nach Lookman ginge, säße er längst in einem Flieger, Zielort Lombardei: Der nigerianische Angreifer will einen Transfer zu Inter Mailand erzwingen, und zwar nur zu Inter. Atalanta beharrt jedoch auf eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro.

In diesem kräftezehrenden Verhandlungspoker zwischen den beiden Nerazzuri, den beiden Klubs mit den Trikotfarben schwarz und blau, waren sich die Parteien in den vergangenen Wochen etappenweise nähergekommen: 40 Millionen, 42 Millionen plus Boni, 43 Millionen plus Boni, zuletzt soll das Gesamtpaket 45 Millionen plus mögliche Nachzahlungen von fünf Millionen Euro umfasst haben. Doch wer Atalanta kennt, weiß: 50 Millionen bedeuten 50 Millionen und keinen Cent weniger, zahlbar sofort, keine Kompromisse. Ein stolzer Preis. Denn Lookman zählt zwar zu den absoluten Ausnahmekönnern in Italiens Serie A, er wird dieses Jahr aber 28 Jahre alt. Zumal potente Premier-League-Spitzenklubs wie Arsenal London ebenfalls heiß auf Lookman sein sollen.

Nun wäre es ein Leichtes, Lookman als einen dieser streikenden Edelkicker zu verunglimpfen, die auf Moral und Vereinstreue nur so lange etwas geben, bis sie alternative Karrierepläne ausgeheckt haben. Doch Atalanta ist nicht nur gefürchtet als einer der resolutesten Verhandlungspartner in Europa. Lookman wirft den Bergamaschi zudem dreisten Wortbruch vor, denn: Lookman ist nicht irgendeine Figur in der Vereinsgeschichte Atalantas. Seine drei Treffer im Europa-League-Finale gegen Bayer Leverkusen ebneten dem Klub 2024 die erste Trophäe seit mehr als 60 Jahren. Lookman selbst wurde wenig später zu Afrikas Fußballer des Jahres gekürt. In Bergamo und der Bergamasca, der Gegend rund um die Stadt, steht der Nigerianer seit dieser Fabelsaison im Rang einer Klubikone – dabei haben sie in dieser Region für Heldenverehrung sonst nicht viel übrig, weil Bodenständigkeit dort als einzig heldenhafte Tugend gilt. Doch wegen tiefer Dankbarkeit, heißt es, sei Lookman nach dem Triumph von Dublin hoch und heilig versprochen worden: Bei einem Angebot in Höhe von 40 Millionen dürfe er im Sommer 2025 gehen. Ehrenwort! So jedenfalls ist es italienischen Transferexperten sowie einem Instagram-Post Lookmans von vergangener Woche zu entnehmen.

In diesem Beitrag erklärte der Angreifer, dass er das Trikot Atalantas mit „Stolz“ getragen sowie die Stadt stets mit „Herz, Leidenschaft und Hingabe“ repräsentiert habe. Ihm sei aber zugesichert worden, dass er bei einem „fairen Angebot“ gehen dürfe. „Leider blockiert der Klub die Möglichkeit aus Gründen, die ich nicht verstehe“, so Lookman weiter: Nach „vielen Monaten gebrochener Versprechen“ und „schlechter Behandlung sowohl als Mensch als auch als Profifußballer“ habe er nun „das Gefühl, dass ich keine andere Wahl habe, als für das einzutreten, was ich für richtig halte, und ich denke, genug ist genug.“ Deshalb habe er einen formellen Transferantrag gestellt, was wohl so viel heißt wie: Deshalb hat er sich seither nicht mehr auf dem Bergamesker Trainingsgelände Zingonia blicken lassen.

Ob 40 oder 50 Millionen Euro, das ist für die Parteien längst nicht mehr nur eine Frage des Geldes

40 oder 50 Millionen Euro, das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern eine Frage der Prinzipien. Atalantas Klubchef Luca Percassi behauptet, das zugesicherte Preisschild habe lediglich für Interessenten aus dem Ausland gegolten. Lookman und sein Beraterstab halten entgegen, eine solche Einschränkung sei nie vereinbart worden. Inter erachtet den pfeilschnellen Dribbler als Transferziel Nummer eins, will sich aber nicht von einem Ligakonkurrenten über den Tisch ziehen lassen. Die Bergamesker wiederum wollen keinen direkten Konkurrenten stärken und Lookman im Ausland unterbringen, was aus Lookmans Sicht Hochverrat bedeutet. Weswegen er nun von seinem angeblichen Streikrecht Gebrauch macht. Und weswegen er nun in seinen Social-Media-Profilen jedwede Verbindung zum einst geliebten Klub leugnet: Sämtliche Bilder im Bergamesker Trikot wurden entfernt; sich selbst weist Lookman nur noch als Nationalspieler Nigerias aus. Nichts mehr da, eine Entfremdung im Zeitraffer. Als wäre nie etwas gewesen zwischen Lookman und Atalanta.

Als wäre alles nicht kompliziert genug, wird Inters Klubboss Giuseppe Marotta und der Bergamesker Unternehmerfamilie Percassi eine innige, fast freundschaftliche Geschäftsbeziehung nachgesagt. Auch hier könnte es nun zum Bruch kommen. Zumal Marotta unter Zugzwang steht, denn Inters Tifosi müssen in diesem Transfersommer besänftigt werden: Das 0:5-Debakel im Champions-League-Finale von München gegen PSG hallt ebenso nach wie die Flucht von Inters langjährigem Erfolgscoach Simone Inzaghi nach Saudi-Arabien. Und nicht zuletzt sind da die Zweifel mit Blick auf dessen Nachfolger: Cristian Chivu, einst selbst Verteidiger bei Inter, eilt zwar der Ruf als begabter Fachmann voraus. Bislang hat der Rumäne aber gerade mal 13 Profipartien in Parma zu verantworten gehabt.

Aus Sicht der Mailänder soll Lookman nun eine Art Stilwechsel verkörpern, eine neue Lust nach rasanter Vertikalisierung. Gemeinsam mit Kapitän Lautaro Martínez und Marcus Thuram könnte der Nigerianer eine der furchterregendsten Dreier-Angriffsreihen Europas bilden. Sofern er denn kommen sollte. Bis dahin, so viel steht fest, wird der Fall Lookman weiterhin von allen Winkeln ausgeleuchtet werden. Füllmasse fürs Sommerloch. Ein echter „Caso“ eben.