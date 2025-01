Interview von Korbinian Eisenberger

Der Skirennläufer Jonas Stockinger hatte die Hälfte der Tore durchquert, als plötzlich eine Drohne vom Himmel fiel: Filmequipment des Schweizer Fernsehens, das nun also am Chuenisbärgli im Schnee lag. Einige Sekunden lang war die Skiwelt in Schieflage geraten, auch weil die Drohne, halb in der Piste vergraben, noch einige Sekunden schräg liegend weiterfilmte. Das Zielobjekt dieses Weltcup-Riesenslaloms allerdings hatte die Kamera an diesem Sonntagvormittag verloren, den 25 Jahre alten Niederbayern vom SC Herzogsreut. Wie fühlt es sich an, wenn einem beim Skifahren beinahe eine Drohne auf den Kopf kracht? Nachgefragt beim unverletzten Jonas Stockinger am Tag danach.