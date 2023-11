Tödlicher Unfall im Eishockey:Vernunft muss zur Regel werden

Weltweite Anteilnahme: Auch in der NHL, wo Adam Johnson 13 Partien absolvierte, wird des tödlich verunglückten Eishockeyprofis gedacht, hier beim Spiel zwischen den New York Rangers und Carolina Hurricanes.

Kommentar von Johannes Schnitzler

Eltern kennen die Frage: "Mama, Papa, muss ich den Fahrradhelm aufsetzen (die Schwimmflügel anziehen/den Schal umbinden)?" Was unbequem ist, das macht man nicht gern. Auch wenn es vernünftig ist. Für ihre Kinder stehen Eltern in der Fürsorgepflicht. Die Antwort lautet also: Ja, bitte.