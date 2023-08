Drei Wochen nach ihrem glanzvollen Comeback hat Turnkönigin Simone Biles bei den US-Meisterschaften einen neuen Rekord aufgestellt. Dank einer starken Vorstellung am Boden sicherte sich die 26 Jahre alte dreimalige Weltsportlerin ihren achten Mehrkampf-Titel. Zugleich ist sie die älteste Meisterin im Königswettbewerb seit 60 Jahren.

"Ich turne schon so lange, da denke ich über solche Dinge nicht mehr nach. Ich beschäftige mich lieber mit meinen Übungen", sagte Biles über ihre Rekorde. Die viermalige Olympiasiegerin und 19-malige Weltmeisterin, die sich aufgrund mentaler Probleme nach den Olympischen Spielen 2021 in Tokio für zwei Jahre zurückgezogen hatte, beendete den Mehrkampf unter dem Jubel des Publikums in San Jose/Kalifornien mit 118,450 Punkten. Sie ist damit auch für die Weltmeisterschaften Anfang Oktober Antwerpen/Belgien qualifiziert.