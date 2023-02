Zurück auf dem Trainingsplatz: Kylian Mbappe (links) und Lionel Messi (rechts) am Montag in Paris.

Von Sebastian Fischer und Stefan Galler

Paris Saint-Germain gegen FC Bayern, dieses Duell gab es in der Champions League in den vergangenen drei Jahren schon zwei Mal: Im Finale 2020 gewannen die Münchner 1:0, im Viertelfinale 2021 setzte sich PSG durch. Die Neuauflage, in dieser Saison bereits im Achtelfinale, ist dennoch fern von Routine: Diesmal wird die Saison für denjenigen, der ausscheidet, als besonders vergeudet gelten - beim Aus 2021 hatten die Bayern noch das Argument des Triumphes im Jahr davor und des unter Hansi Flick geholten Sextuples zur Hand.

Beide Kader sind mit prominenten Namen besetzt, für reichlich Geschichten drumherum ist ebenfalls gesorgt. Die SZ vergleicht die Klubs vor dem Hinspiel am Dienstagabend (21 Uhr) in Paris vom Torwart bis zur Vorstandsebene - gewertet wird in weißen Oryxantilopen, dem Wappentier der katarischen Lieblingsairline beider Klubs, die eines der beiden Teams im Juni zum Finale nach Istanbul fliegen soll.

Torhüter

FC Bayern gegen PSG, das war in den vergangenen Jahren immer auch: Manuel Neuer gegen Keylor Navas, also ein Duell von zwei der weltweit besten Torhüter. Und nun? Ist in beiden Klubs Ähnliches passiert, nur auf unterschiedliche Weise. In München war der Unterschenkelbruch von Neuer, 36, Anlass für große Aufregung - und für die Frage, ob der deutsche Nationaltorwart im Klub noch eine Zukunft habe, befeuert von der Verpflichtung des begabten Vertreters Yann Sommer, 34, und der Entlassung von Neuers vertrautem Torwarttrainer Toni Tapalovic.

Detailansicht öffnen Kann sogar den Ball hochhalten: Torwart Gianluigi Donnarumma von PSG. (Foto: Franck Fife/AFP)

In Paris wurde 2021 der Navas-Nachfolger Gianluigi Donnarumma geholt, sein inzwischen vertrauter Torwarttrainer war bereits da: Gianluca Spinelli. Teilte sich Navas, 36, in den Vorjahren noch die Spiele mit Donnarumma, 23, auf, so gab es in dieser Saison in Paris keine Verwendung mehr für ihn. Im Winter verlieh PSG Navas zu Nottingham Forest.

Wertung: Eine Oryx für Paris für den ehrlichen Verzicht auf Sentimentalität.

Innenverteidigung

Auch hier eine Gemeinsamkeit: Jeweils ein wichtiger französischer Innenverteidiger beider Teams ist mindestens angeschlagen. Bei den Bayern fehlt Lucas Hernández nach einem während der WM erlittenen Kreuzbandriss. Bei PSG hat Presnel Kimpembe wegen Achillessehnenproblemen die WM verpasst, nun wurde er am vergangenen Wochenende erstmals wieder eingewechselt.

An Kimpembe kann man ganz gut erklären, was in Paris gerade los ist: Er meldete sich aus der Reha empört zu Wort, nachdem Trainer Christophe Galtier verkündet hatte, Kylian Mbappé sei nun Vize-Kapitän. Galtier musste zurückrudern, schließlich habe unter anderem auch Kimpembe diesen Status. Und nach seinem Comeback, beim 1:3 am Samstag in Monaco, stand Kimpembe prompt mit Megafon vor den Fans und beschwichtigte deren Wut unter anderem mit den Worten: "Wir werden uns in der Kabine neu mobilisieren."

Detailansicht öffnen "Wir werden uns in der Kabine neu mobilisieren": Presnel Kimpembe beschwichtigt die Fans mit dem Megafon. (Foto: Imago/Sipa USA)

Fällt er im Hinspiel noch aus, könnte Paris stattdessen in Marquinhos und Sergio Ramos viel Erfahrung aufbieten, wobei Ramos' Erfahrung zuletzt eher in ihrer unvorteilhaften Ausprägung zur Geltung kam: Er spielte wie ein 36-Jähriger. Die Bayern-Verteidigung aus Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt und womöglich Benjamin Pavard kommt dagegen fast schon jugendlich daher.

Wertung: Eine Oryx für München aus Harmonie-Gründen: Upamecano hat mit einem Opernsänger an seinen Stimmbändern gearbeitet, Pavard immerhin schon ein paar Wochen nicht mehr öffentlich mit einem Vereinswechsel kokettiert.

Außenverteidiger

Dass Außenverteidiger längst keine Randfiguren des Fußballs mehr sind, hat einmal mehr die WM bewiesen, als es viele lange Läufe über die Flügel und Halbfeldflanken brauchte, um dichte, die Mitte versperrende Abwehrblöcke zu überwinden. Besonders gut machte das in Katar der PSG-Marokkaner Achraf Hakimi, der vielleicht beste Außenverteidiger der Welt. Im Duell mit den Bayern versammeln sich nun einige der aktuell Besten auf dieser Position, wobei der von Manchester City nach München verliehene Joao Cancelo hervorzuheben wäre, der nun beweisen kann, dass Pep Guardiola ihn in Manchester zu unrecht aussortiert hat. Es ist nicht zu erwarten, dass im Achtelfinale ein Außenverteidiger "Scheißdreck" spielt, um es mit Uli Hoeneß zu sagen. Außer natürlich, PSG muss Juan Bernat einwechseln.

Wertung: Eine Oryx für die Bayern, solange Joao Cancelo spielt.

Defensives Mittelfeld

Für Joshua Kimmich dürfte die Erinnerung an Paris eine bittere sein. Bei seinem bisher letzten Besuch ist er dort verhöhnt worden, nach dem Erfolg für PSG 2021 brüllten sich Neymar und Leandro Paredes mit zusammengekniffenen Augen vor Freude an, und es war eher kein Zufall, dass es nach dem typischen Brüllen von Kimmich aussah. Der stand nämlich kurz nach dem Schlusspfiff direkt daneben, Paredes musste er sogar aus dem Weg schieben.

Detailansicht öffnen So kennt man ihn: Joshua Kimmich brüllt mit zusammengekniffenen Augen. (Foto: Mladen Lackovic/Imago)

Die Revanche fällt am Dienstag allerdings aus: Paredes gehört zu den zahlreichen von PSG verliehenen Spielern. Und einen anderen Fußballer mit einer ähnlich aggressiven Spielweise, der es mit Kimmich aufnehmen könnte, gibt es bei Paris nur mit Abstrichen. Marco Verratti wäre ein Kandidat, er ist aber häufig verletzt oder gesperrt.

Wertung: Eine Oryx für die Bayern, die vor dem brüllenden Kimmich davonläuft.

Offensives Mittelfeld

Hier drängeln sich nun die großen Namen und großen Künstler, und die große Frage lautet, ob die Bayern dem Größten von allen, Lionel Messi, jemanden entgegenstellen können. Die Antwort lautet, jetzt bitte nicht erschrecken: Jamal Musiala. Zumindest perspektivisch wird dem 19-Jährigen Weltfußballerpotenzial bescheinigt, sein Solo neulich gegen Wolfsburg hatte auch schon messihafte Züge.

Detailansicht öffnen Talent mit Weltfußballerpotenzial: Jamal Musiala vom FC Bayern (links). (Foto: Christian Kolbert/Imago)

Und sonst? Hat Paris natürlich nicht nur Messi, der zuletzt angeschlagen pausierte, aber für das Bayern- Hinspiel fit zu sein scheint. Sondern auch noch Neymar, den Weltrekordhalter im Tragen glitzernder Ohrringe beim Aufwärmen. Die Bayern haben das Gegenteil von Neymar: Thomas Müller. Sie haben aber auch Serge Gnabry, der einen gefährlich neymarhaften Ausflug auf die Pariser Fashion Week wagte und dafür von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der als Spieler eher ein Neymar-Weggrätscher war, die Ansage bekam, solche Ausflüge nach Paris seien "genau das, was nicht Bayern München ist".

Wertung: Eine sehr elegante Weiße Oryx für Paris.

Mittelstürmer

Fashion-Week-Erfahrung hat auch Choupo-Moting, 33, er chillte und kickte einst mit den Künstlern um Neymar in Paris und verstand sich blendend mit ihnen, auch weil er so gut kicken kann. Wechselte dann als vermeintlicher Ersatzspieler nach München, ist nach dem Abschied von Robert Lewandowski inzwischen aber einer der wichtigsten Bayern-Fußballer. Weil er der einzige Mittelstürmer im Kader ist, weil er überraschend lewandowskihaft häufig trifft - und weil er sich auch mit seinen Münchner Kollegen blendend versteht.

Detailansicht öffnen Macht im Zweifel alles alleine - und wird wohl auch gegen die Bayern spielen : Kylian Mbappé von PSG. (Foto: Michael Kolvenbach /Imago)

In der Pariser Kabine, in der bekanntlich ständig gestritten wird, dürfte er vermisst werden. Torjäger Mbappé, zum Beispiel, gebärdet sich nicht so integrativ. Dessen Freundeskreis im Team beschränkt sich angeblich einzig auf Hakimi, mit dem er vor kurzem um die halbe Welt reiste. Aber es ist ja so: Im Zweifel macht Mbappé halt alles alleine, und darauf hoffen sie in Paris nun wieder: Nachdem PSG Anfang Februar vermeldete, Mbappé falle wegen einer Oberschenkelverletzung für das Hinspiel aus (was Julian Nagelsmann nicht glaubte, siehe unten), trainierte der Franzose am Montag wieder mit dem Team.

Wertung: Paris gewinnt eine gut getarnte Oryx für ein gelungenes Täuschungsmanöver

Trainer

Während Paris Christophe Galtier erst holte, nachdem er dem Serienmeister nicht nur ein paar Nerven, sondern auch mal ausnahmsweise den Meistertitel geraubt hatte (2021 mit OSC Lille), handelte der FC-Bayern-Vorstand proaktiv und verpflichtete Julian Nagelsmann, bevor der mit RB Leipzig wirklich gefährlich wurde. Auch darüber hinaus gibt es allerhand Unterschiede zwischen den beiden.

Detailansicht öffnen Ist er zu wenig glamourös für den von ihm trainierten Kader von PSG? Übungsleiter Christophe Galtier gibt Instruktionen. (Foto: Daniel Cole/AP)

Galtier, 56, tritt vielen Beobachtern des französischen Fußballs zu wenig glamourös auf für den von ihm verantworteten Luxus-Kader. Nagelsmann, 35, steht derweil mal auf dem Longboard, mal sitzt er auf einer Harley. Und weil er außerdem ständig raushaut, was raus muss, hat er sich mit Galtier schon angelegt, bevor sie sich das erste Mal gegenüberstehen. Nagelsmann zweifelte Mbappés Ausfall an und bezichtigte den stolzen Südfranzosen Galtier damit mehr oder weniger direkt der Lüge. Er könnte damit zwar Recht behalten. Aber ein Blick in ein beliebiges Asterix-Comic hätte ihm gezeigt, dass man selbstbewusste Gallier nicht provozieren sollte.

Wertung: Die Oryx geht an den unerschrockenen Galtier. Der traut sich sogar, Neymar auszuwechseln.

Management

Einst tingelte Hasan Salihamidzic unter anderem durch die Logen in der Allianz Arena, um mit wichtigen Fans und Sponsoren Häppchen einzunehmen. Unter dem Namen "Brazzo" war er, so die offizielle Bezeichnung, Markenbotschafter des FC Bayern. PSG-Sportchef Luis Campos hatte sich zu jener Zeit bereits durch seine Kompetenz einen Namen gemacht, zunächst als Scout unter José Mourinho bei Real Madrid, anschließend formte er als Sportdirektor der AS Monaco jene Mannschaft mit Fabinho, Bernardo Silva, Falcao und Mbappé, die 2017 französischer Meister wurde. Gleiches gelang ihm in Lille, dort war der Titel 2021 der Lohn.

Und weil das so gut geklappt hat, darf er sein Glück jetzt bei PSG versuchen, allerdings ohne offizielle Bezeichnung. Er firmiert als Berater, im Organigramm des Klubs taucht er nicht auf - und es könnte gut sein, dass sich die Liaison schon bald wieder erledigt hat. Denn die beiden jüngsten Transferperioden dürften im Lebenslauf des Portugiesen nur im Kleingedruckten Platz finden: Im Sommer wurde er zwar alle Spieler los, die man in Paris nicht mehr wollte, doch die Neuen sind alle noch den Beweis ihrer PSG-Tauglichkeit schuldig.

Detailansicht öffnen Mal wieder unterwegs zum nächsten Transfergespräch? Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic verpflichtete in dieser Saison diverse Spieler mit wohlklingenden Namen (Mané, de Ligt, Sommer, Blind, Cancelo). (Foto: Sascha Walther/Eibner/Imago)

Im Winter wurde er weitere Spieler los, zum Beispiel verschenkte er den zuvor verliehenen Ander Herrera an Athletic Bilbao, um Keylor Navas verleihen zu können, ohne dabei die vom Weltverband Fifa vorgegebene Grenze für verliehene Spieler zu überschreiten. Initiativen, Spieler zu verpflichten, scheiterten dagegen alle (Skriniar, Ziyech), und einen Plan B hatte Campos nicht, weshalb der Kader so dünn ist, dass auf der Bank jetzt stets die halbe U21 sitzt.

Der frühere Brazzo hat ihn also gleich in mehreren Disziplinen überholt: Spätestens in dieser Saison ist er zum weltweit geachteten Fußballmanager aufgestiegen, er verpflichtete diverse Spieler mit wohlklingenden Namen (Mané, de Ligt, Sommer, Blind, Cancelo) und hat schon seit Jahren die offizielle Berufsbezeichnung Sportvorstand.

Wertung: Salihamidzic sichert sich eine ablösefreie Oryx mit Kaufoption.

Vorstand

Hier sind die Rollen vermeintlich klar verteilt: Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn will im europäischen Fußball mitbestimmen, er weist gerne auf seine Rolle als "Vice-Chairman" der "European Club Association" hin. Nasser Al-Khelaifi dagegen, der CEO von PSG, ist ECA-Chairman und Mitglied im Exekutivkommitee der Uefa, um nur zwei Positionen aufzulisten, die klarstellen, dass ohne ihn im europäischen Fußball gar nichts entschieden wird.

Detailansicht öffnen Sein vielleicht größter Erfolg: Nasser Al-Khelaifi (links), CEO von PSG, präsentiert der Öffentlichkeit Lionel Messi. (Foto: Stephane De Sakutin/AFP)

Kahn würde außerdem dem Vernehmen nach gerne mit dem katarischen Staatsunternehmen Qatar Airways über eine Verlängerung des lukrativen Sponsoring-Vertrags der Bayern verhandeln - Al-Khelaifi ist einer von Katars obersten Fußball-Repräsentanten. Gegen ihn spricht nur seine sportliche Bilanz in der Champions League: null Titel. Hierzu Karl-Heinz Rummenigge, Kahns Vorgänger, über eine Begegnung nach Bayerns Champions-League-Sieg 2020: "Er fuhr mit mir im Aufzug runter zum Platz, und er war kurz davor zu weinen. Er tat mir fast leid. Ich habe gesagt: Bleib cool!"

Wertung: Die Weiße Oryx für Al-Khelaifi ist eine conditio sine qua non, womit Paris die Wertung überraschend mit 5:4 gewinnt. Aber es ist ja erst das Hinspiel.