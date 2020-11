Dank eines spektakulären Tores von Sturm-Oldie Zlatan Ibrahimovic bleibt der AC Mailand Tabellenführer der Serie A. Auch beim 2:1 (1:0) in Udine ging die seit Monaten währende Erfolgsserie von Milan weiter. Ibrahimovic, 39, traf in der Schlussphase per Fallrückzieher zum Siegtreffer (83.). Für den Schweden, der bislang bei all seinen vier Liga-Einsätzen getroffen hat, war es trotz seines zweimaligen Fehlens wegen einer Corona-Infektion bereits das siebte Saisontor. Milan hat damit aus sechs Partien 16 Punkte geholt. Frank Kessié hatte die Rossoneri in Führung geschossen (18.), Rodrigo de Paul gelang per Elfmeter das 1:1 (48.).