Wegen der Kontaktaufnahme zum früheren Bundesliga-Trainer Ralf Rangnick ist in der Führung des AC Mailand Streit ausgebrochen. Manager Zvonimir Boban und der Technische Direktor Paolo Maldini, beide Ex-Profis des Klubs, sind verärgert, dass Geschäftsführer Ivan Gazidis den deutschen Trainer offenbar im Alleingang zu Milan locken wollte: "Uns darüber nicht zu informieren, war respektlos und nicht elegant. Das ist nicht Milan-Stil", kritisierte Boban in der Gazzetta dello Sport: "Das Schlimmste ist, dass dieses destabilisierende Ereignis in einer Phase stattfindet, in der die Mannschaft wächst und man die große Arbeit von Trainer Stefano Pioli sieht", so Boban weiter. Es sei notwendig, dass "so rasch wie möglich ein Treffen mit den Milan-Eigentümern stattfindet." Rangnick, 60, in der Vorsaison noch Trainer von RB Leipzig, ist derzeit Globaldirektor bei Red Bull. Vieles deutet aber darauf hin, dass er im Sommer wieder ein Traineramt übernehmen will.