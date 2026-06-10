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FußballAC Mailand will Glasner als Coach

Bei Crytsal Palace hat Oliver Glasner zum Abschied die Conference League gewonnen.
Bei Crytsal Palace hat Oliver Glasner zum Abschied die Conference League gewonnen. Robert Michael/dpa

Der Österreicher steht vor der Vertragsunterschrift. Kommt Rangnick als Sportchef?

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Der italienische Fußball-Erstligist AC Mailand steht Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Oliver Glasner als Cheftrainer. Die Rossoneri sollen sich mit dem 52 Jahre alten Österreicher auf einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr geeinigt haben. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Glasner war zuletzt beim englischen Erstligisten Crystal Palace tätig, dort hatte er sich nach dem Sieg in der Conference League verabschiedet.

Das Gehalt in Mailand soll inklusive Bonuszahlungen angeblich bei knapp vier Millionen Euro pro Saison liegen. Die Grundlinien des Vertrags sollen jenen des erfolglosen Coachs Massimiliano Allegri entsprechen, der nach Milans verfehlter Champions League-Qualifikation den Klub verlassen hat. Zuvor hatte der in Salzburg geborene Glasner unter anderem den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt trainiert. An beiden Standorten hat er bemerkenswerte Erfolge hinterlassen: Mit Wolfsburg erreichte er in der Saison 2020/21 die Qualifikation für die Champions League, mit Eintracht Frankfurt gewann er 2022 die Europa League – und nun mit Crystal Palace erneut eine Europapokal-Trophäe.

Offen ist weiterhin, ob Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick nach der WM eine Funktion in der sportlichen Führung Milans übernimmt. Rangnick soll neben einem Angebot zur Vertragsverlängerung beim ÖFB eine mögliche Zusammenarbeit mit Milan prüfen. Die Verpflichtung von Oliver Glasner als Trainer würde eine Anstellung Rangnicks wohl nicht verhindern, eher im Gegenteil: Er könnte als Sportdirektor nach Mailand wechseln.

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