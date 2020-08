Zlatan Ibrahimovic, 38, wird am Montag seinen Vertrag beim italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand bis 2021 verlängern. Das erklärte der schwedische Stürmer selbst nach seiner Landung am Mailänder Flughafen: "Ich habe immer gesagt, ich bin hier nicht als Maskottchen." Bevor Ibrahimovic den Vertrag unterzeichnen kann, muss er sich noch einem Coronatest unterziehen. Er soll im kommenden Jahr sieben Millionen Euro in Mailand verdienen. Ibrahimovic war im Januar nach Mailand zurückgekehrt und erzielte zehn Tore in 18 Serie-A-Spielen. Sein Vertrag lief am Saisonende aus.