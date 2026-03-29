Vor drei Jahren in Wien sagte der Bundestrainer Julian Nagelsmann viele bemerkenswerte Sätze, von denen die meisten schon wieder in Vergessenheit geraten sind. Er hatte gerade 0:2 gegen Österreich verloren, kurz davor hatte er 2:3 gegen die Türkei verloren, und wäre er nicht gerade erst Bundestrainer geworden, hätte man vermutlich über seinen Verbleib als Bundestrainer viel härter diskutiert. Nagelsmann hatte zu den beiden Niederlagen seinen Teil beigetragen, er hatte Kai Havertz und Leroy Sané als Außenverteidiger aufgestellt, eine Idee, auf die vor und nach ihm niemand mehr kam oder gekommen war. Nagelsmann sprach nach diesem desaströsen Abend von der „Opferrolle“, aus der seine Mannschaft raus müsse. Er beklagte das Fehlen von deutschen Tugenden und eines Kollektivsinns („zu viele Einzelkämpfer“), es ging fast schon unter, dass Sané damals einen Platzverweis wegen einer Tätlichkeit gesehen hatte und seine Zukunft im Nationalteam ungewiss schien.