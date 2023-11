Auch Jonathan Tah kann der DFB-Abwehr keine Stabilität geben - dabei spielt er in Leverkusen eine sehr gute Saison.

Man werde auch bei der EM "keine Verteidigungsmonster" haben, sagt Bundestrainer Nagelsmann nach den erneuten Abwehrfehlern der DFB-Elf in Österreich. Also müsste die Offensive die Defensive entlasten - aber auch das funktioniert gerade nicht.

Von Martin Schneider, Wien

Nach der WM in Katar, es fühlt sich mittlerweile wie eine halbe Ewigkeit an, wurde Hansi Flick natürlich die härteste aller Sportjournalisten-Fragen gestellt: Woran hat es gelegen? Viele der Fragen nach dem Aus zielten auf die bunte Kapitänsbinde ab, auf die wechselnde Besetzung im Mittelfeld-Zentrum, auf das zeitweise Ignorieren des Stürmers Niclas Füllkrug. Alle diese Fragen hatten ihre Berechtigung, aber dabei ging unter, was Flick als einen der Hauptgründe nannte, woran es denn nun gelegen hatte: Die "defensiven Abläufe" hätten zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, bilanzierte der damalige Bundestrainer. Darauf müsse jetzt ein Schwerpunkt liegen.