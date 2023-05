Entsetzt, verzweifelt, deprimiert: Einen der vier noch gefährdeten Bundesligisten ereilt am Samstag der Abstieg, ein weiterer muss in die Relegation. In der Verlosung sind noch der FC Augsburg (oben links Niklas Dorsch), der VfB Stuttgart (oben rechts Hiroki Ito), Schalke 04 (unten links Cedric Brunner) und der VfL Bochum (unten rechts Philipp Hofmann).

..., seht ihr, ob ihr richtig steht! Augsburg, Stuttgart, Bochum und Schalke kämpfen am letzten Spieltag gegen Platz 16 und 17 an. Vier Geschichten von den Standorten, an denen es noch um alles geht - über Deppen, Titel, Schwaben und Schwammerl.

Von Ulrich Hartmann, Felix Haselsteiner und Thomas Hürner

Ob den Augsburgern, Stuttgartern, Bochumern und Schalkern bewusst ist, was auf sie zukommen könnte? Eine "richtige Scheiß-Woche" habe er hinter sich, sagte Trainer Pal Dardai über die vergangenen fünf Tage seines Lebens seit dem Abstieg seiner Berliner Hertha, der nicht nur im Hause Dardai schlechte Stimmung hervorrief, sondern vor dem 34. Spieltag auch tabellarische Fakten schaffte: Ein Abstiegsplatz ist noch übrig, genauso wie ein Ticket für die Relegation. Klingt so, als müsste man sich auch im Süden und Westen lieber mal auf eine Scheiß-Woche einstellen. Wobei: Im kleinen Einmaleins ergibt sich gleichzeitig die hoffnungsvolle Nachricht, dass die Hälfte der im folgenden genannten Vereine sicher nicht absteigen wird. Bleibt also die Frage: Hoffen oder bangen?

14. FC Augsburg (34 Punkte)

Von allen Quervergleichen, die sich im Fußball so anstellen lassen, war dies wohl der defätistischste von allen: "Ist der FCA jetzt ein Depp?", fragte die Augsburger Allgemeine jüngst im Folgentitel eines Podcasts. Soll heißen: Droht dem bislang unabsteigbaren FC Augsburg dasselbe Schicksal wie dem unverbesserlichen 1. FC Nürnberg, bundesweit bekannt unter dem Kosenamen "Depp"? Der FCA jedenfalls könnte am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz rutschen, obwohl das vor einigen Wochen, nur mal so als Beispiel, unrealistischer erschien als ein Trainerwechsel beim FC Bayern oder eine Meisterfeier auf dem Dortmunder Borsigplatz.

Doch so schnell geht das manchmal: Hier eine Niederlage, da nur ein Zählerchen mitgenommen - schon ist ein komfortables Punktepolster im Keller derart rasch weggeschmolzen, dass das Anti-Vorbild aus dem Frankenland eine Urheberrechtsklage in Erwägung ziehen könnte. Aussicht auf Erfolg dürfte diese aber nicht haben. Denn zum einen haben die Nürnberger ihre eigenen Probleme, siehe Zweitliga-Tabelle. Zum anderen müsste da schon viel zusammenkommen: Augsburg müsste sein Spiel bei zuletzt leblosen Gladbachern verlieren, während die Konkurrenten aus Bochum und Stuttgart ihre Partien beide gewinnen müssten - ein doch eher abwegiges Szenario.

Die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen scheint überdies den Ernst der Lage erkannt zu haben. FCA-Mittelfeldmann Niklas Dorsch zum Beispiel sprach von einer "Situation, in der wir mal Eier zeigen können". Und das ist bekanntlich so etwas wie die Spezialdisziplin des FCA. Im Tabellenkeller ist kein anderer Klub so stressresistent wie die Augsburger, die auf eine jahrelange Expertise zurückgreifen können, wie man Abstiege in vorletzter und zur Not auch in letzter Sekunde verhindert.

Wenn es am Ende doch in die Relegation ginge, stünden die Vorzeichen allerdings schlecht. Dort waren die Fuggerstädter 2010 gescheitert, bevor sie ein Jahr darauf dann den Aufstieg schafften. Gegner damals: der depperte 1.FC Nürnberg.

15. VfB Stuttgart (32 Punkte)

Es gibt eine dem Boxen entlehnte Logik im Fußball, die besagt, dass der wahre Träger des Meistertitels immer der ist, der den letzten Titelträger besiegt hat - und mit ein bisschen ausgefuchster Rechnerei ist daher vor dem 34. Spieltag der VfB Stuttgart Meister, weil er am 33. Spieltag den FSV Mainz 05 mit 4:1 besiegte, der wiederum erst wenige Wochen zuvor den FC Bayern am selben Ort mit 3:1 besiegt hatte.

Glückwünsche zu Titeln sind natürlich abwegig, aber der VfB bot gegen Mainz so eine famose Leistung, dass zufällig anwesende, unwissende Fußballtouristen nie und nimmer geglaubt hätten, dass er nicht um die Europa League, sondern um die Erstliga-Existenz kämpft. Die Sphären, die diesen Stuttgartern zuzutrauen wären, stehen in großer Diskrepanz zu dem Abgrund, an dem sie weiterhin entlang tänzeln, auch vor dem finalen Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim.

Es ist ein Endspiel in einer einmaligen Konstellation. Der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß nämlich war vor der Saison bei den Hoffenheimern mit dem Auftrag gestartet, sie nach Europa zu bringen, während der jetzige Hoffenheimer Trainer Pellegrino Matarazzo in Stuttgart mit dem Ziel gestartet war, ganz sicher nicht abzusteigen. Beide wurden aber noch im Herbst entlassen und spielten in der Folge Stühle rücken, weshalb es nun sein könnte, dass Matarazzo mit einem Hoffenheimer Sieg bei seinem ehemaligen Verein dazu beiträgt, dass er seine ursprünglichen Saisonziele aus dem August verpasst.

Klingt alles kompliziert, ist aber andererseits ganz einfach: Stuttgart braucht einen Sieg gegen die schon gesicherte TSG Hoffenheim, um sich zu retten, ist aber auch im Fall einer Niederlage nicht chancenlos. Was danach passiert, steht immerhin in beiden Fällen fest: Trainer Hoeneß wird bleiben, mehrere wichtige Spieler werden gehen. Wichtig wäre ein Klassenverbleib aber allein deshalb schon, weil man Erstligaspieler üblicherweise zu besseren Konditionen auf dem Transfermarkt verkaufen kann als Absteigerspieler.

16. VfL Bochum (32 Punkte)

Haben die Fans an der Castroper Straße diese Saison eigentlich mal "Nie mehr zweite Liga" gesungen? Jedenfalls nicht sehr extrovertiert! Im Ruhrstadion kennen sie ihre Pappenheimer, und bekanntlich arbeitet der VfL Bochum noch an seiner Erstliga-Etablierung. Dieser Prozess war auch für Vereine wie Freiburg und Mainz mit gelegentlichen Tauchgängen zurück in die zweite Liga verbunden. Und so würde ein Abstieg den VfL nicht aus der Bahn werfen, nicht existenziell in Gefahr bringen. Der Etat sänke in der zweiten Liga um etwa ein Drittel auf knapp 20 Millionen Euro. Damit erschiene der Kampf um den direkten Wiederaufstieg aussichtsreich.

Der Trainer Thomas Letsch soll bleiben, auch wenn er ein Schwabe ist. Fußball ist ein Multikulti-Ding, besonders im Ruhrgebiet. Sein Vertrag gölte auch für die zweite Liga. Die Frage wäre, ob sich der kompetente RB-Zögling Letsch in seiner ersten Bundesliga-Saison für andere Klubs interessant gemacht hat. Nach RB sah der Bochumer Fußball allerdings nicht aus. Hohe Bälle nach vorne wirkten als Mittel zwar bisweilen verzweifelt, heiligten aber mitunter den Zweck.

Ein Dutzend Spieler stünde angesichts auslaufender Verträge vor dem Absprung. Der flinke Flügelflitzer Christoper Antwi-Adjei indes könnte nach seiner besten Saison sogar eine Ablöse einbringen. Mittelfeldspieler wie Kevin Stöger, Philipp Förster und Patrick Osterhage wären für die zweite Liga eine starke Besetzung.

Die Relegation erscheint möglich. Sie wäre Bochums erste seit 2011, als man unter dem Trainer Friedhelm Funkel gegen Lucien Favres Gladbacher verlor und in der zweiten Liga verbleiben musste. Danach folgten zehn weitere Zweitliga-Spielzeiten.

Die Ausgangssituation ist auch wegen des miserablen VfL-Torverhältnisses schwierig. Ein 0:7 gegen Bayern, ein 0:4 gegen Leipzig, ein 0:4 und ein 1:5 gegen Wolfsburg sowie fünf weitere Niederlagen mit drei Toren Differenz drohen sich zu rächen. Dennoch: Ein Sieg gegen Leverkusen - und mindestens die Relegation wäre sicher. "Nie mehr zweite Liga" dürfte aber auch dann kaum zu hören sein.

17. FC Schalke 04 (31 Punkte)

In Gelsenkirchen reden sie nicht so gern übers Geld. Dann schon lieber über Schwammerl, respektive: Pilze! "Als unser Trainer Thomas Reis hier angetreten ist, hätte doch niemand mehr einen Pfifferling auf uns gegeben", sagte diese Woche der Sportvorstand Peter Knäbel und wollte damit einer Enttäuschung vorbeugen. Vor dem zwölften Spieltag war der FC Schalke 04 Letzter mit sechs Pünktchen. Seither hat er in 22 Spielen 25 Punkte geholt, trotzdem erscheint der direkte Abstieg als Vorletzter mit einem schwierigen Auswärtsspiel in Leipzig nicht unwahrscheinlich. Also: Lieber keinen Cent darauf setzen!

Knäbel allerdings sieht den Klub diesmal besser auf die mögliche Tragödie vorbereitet als beim Abstieg vor zwei Jahren. Damals verfiel der Klub in Schockstarre, die Spieler wurden nachts nach der Rückkehr aus Bielefeld von sogenannten Fans um die Arena gejagt, und der Kader musste in der Sommerpause einmal komplett ausgetauscht werden. Mit all diesen Folgeerscheinungen ist diesmal nicht zu rechnen. Die Zuneigung der Stammkundschaft zur leidenschaftlichen Mannschaft und zum stets positiv emotionalen Trainer Thomas Reis fungieren als Eskalationsschutz. "Wir sind vorbereitet", sagt Knäbel mit fester, tapferer Stimme: "Auf alles!"

Das ist auch vonnöten, denn es spricht am finalen Spieltag in Leipzig so ziemlich alles gegen Schalke. Die Gelsenkirchener Bilanz dieser Saison gegen Top-6-Teams liegt bei zwei Unentschieden und neun Niederlagen, auswärts wurden erst zwei Spiele gewonnen, der Abwehrmann Moritz Jenz und der Stürmer Simon Terodde sind gesperrt, im Tor hat Alexander Schwolow zuletzt einen fragilen Eindruck gemacht - und das Allerschlimmste: Auch Lothar Matthäus glaubt, dass Schalke absteigt.

Bleibt als Hoffnung Schalkes Kämpferherz. Neun Punkte wurden in jüngster Zeit geholt durch Tore in den letzten zehn Minuten und der Nachspielzeit. Nicht auszudenken, Schalke schaffte die Relegation durch einen Treffer in der 108. Minute. Man sollte darauf allerdings nicht unbedingt einen Pfifferling geben.