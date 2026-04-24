Marie-Louise Eta hat die sieglose Serie des 1. FC Union auch im zweiten Versuch nicht stoppen können: Die Berliner bleiben im Abstiegskampf. Im zweiten Spiel als Cheftrainerin kassierte Eta mit Union ein 1:3 (0:2) bei RB Leipzig. Seit fünf Spielen hat das Team nun keinen Dreipunkteerfolg verbuchen können. Der Leipziger Fußball -Bundesligist bleibt dagegen klar auf Champions-League-Kurs.

Für Leipzig erzielte Max Finkgräfe (22. Minute) vor 47 800 Zuschauern die Führung, Romulo (25.) erhöhte umgehend. Nach der Pause traf auch Ridle Baku (63.) für RB. Immerhin gelang Danilho Doekhi in der 78. Minute der Anschlusstreffer. „Wir wussten, was uns erwartet, dass hohe Qualität auf uns zukommt. Wir hatten uns trotzdem viel vorgenommen“, sagte Eta im Sender Sky: „Wir sind enttäuscht über das Ergebnis.“

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In Leipzig wurde Eta vom Trainerkollegen Ole Werner mit einer herzlichen Umarmung begrüßt. Immerhin hatte sie unweit der Red Bull Arena am Leipziger Cottaweg 2022 als Trainerin hospitiert und dann auch in Bremen bei Werner über die Schulter geschaut. In ihrem ersten Auswärtsspiel dirigierte sie das Team engagiert an der Seitenlinie; Werner ließ es ruhiger angehen. Er musste kurzfristig noch auf den erkrankten Nicolas Seiwald verzichten.

Union-Torhüter Rönnow muss verletzt vom Platz

Die erste Chance hatte Romulo (9.) nach Vorarbeit von Yan Diomande. Erst rettete Union-Torhüter Frederik Rönnow, dann köpfte der in die Startelf rotierte Andras Schäfer den abprallenden Ball noch von der Torlinie ins Aus. Union stand von Beginn an sehr tief, setzte über den sprintstarken Oliver Burke eher auf schnelles Umkehrspiel. Nach einem starken Antritt von Leipzigs Diomande über die rechte Seite konnte Rönnow zur Mitte abwehren, wo Leopold Querfeld den Ball direkt vor die Füße von Finkgräfe (22.) köpfte. Dieser schoss mit seinem ersten RB-Tor zur Führung ein. Dann erhöhte Romulo mit einem Lupfer (25.).



Nach dem 0:2-Rückstand nutzte Eta die kurze Verletzungsunterbrechung von Rönnow, um intensiv auf ihre Spieler einzureden. Der Keeper musste dann verletzungsbedingt von Carl Klaus ersetzt werden. Dieser verhinderte nach einer Ecke (40.) und einigen Klärungsversuchen den nächsten RB-Treffer, als er den Ball noch über die Latte lenkte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Union die einzige hochkarätige Chance in Halbzeit eins: Der allein auf Maarten Vandevoordt zulaufende Burke (45.+2) scheiterte am belgischen Torhüter.

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Köpenicker etwas ihre Offensivkraft. Das gab RB mehr Räume. So passte Diomande traumhaft den Ball auf Baku (63.), der aus Kurzdistanz traf. Doekhis Kopfballtor ließ ganz kurz Hoffnung bei den Berlinern aufkommen, aber es blieb vergeblich. Ein weiterer Treffer in der Nachspielzeit wurde wegen Abseits aberkannt.