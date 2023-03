Abstiegskampf in der Bundesliga

Sollte die TSG Hoffenheim absteigen - wem würde sie eigentlich fehlen? Diese Frage strahl längst auch ins Sportliche ab, doch der neue Trainer Matarazzo coacht mit der Hand in der Hosentasche.

Kommentar von Philipp Selldorf

Den FC Millwall kann in England angeblich niemand leiden - sagen die Anhänger des FC Millwall. "Wir sind Millwall, wir sind Millwall, keiner mag uns - uns doch egal", lautet seit jeher der Hit der Fankurve. Tatsächlich hat der Zweitligist aus London eine Geschichte, in der Hooliganismus keine geringe Rolle spielt und verbale Schandtaten der Tribünengäste für Verständnislosigkeit im Rest des Landes sorgten. Doch die "Löwen", so der Spitzname des Klubs, genießen ihr schlechtes Ansehen. Es eint sie nach innen.

Hierzulande ist der Ruf der TSG Hoffenheim auch nicht der allerbeste. Jedoch nicht wegen des miesen Benehmens seiner Sympathisanten oder anderer exklusiver Merkmale, sondern wegen notorisch geringen öffentlichen Interesses. Wenn die TSG das weite Publikum berührt, dann in dem Verdruss darüber, dass sie seit bald 15 Jahren einen von 18 Plätzen in der Bundesliga besetzt hält und bisher keine Anzeichen erkennen ließ, das einmal eroberte Territorium jemals wieder zu räumen - ungefähr so, wie das auch für die entfernten Anverwandten Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und RB Leipzig gilt.

Während die vergleichsweise alteingesessenen Marken Bayer 04 und VfL Wolfsburg an Ort und Stelle eine gewisse Basis an ihrer Seite wissen, muss die TSG nun allerdings erfahren, dass sie selbst vor der eigenen Haustür um Zustimmung zu ihrer Existenz ringen muss. Schlimmer noch: Die geringfügig besetzten Ränge im Sinsheimer Stadion zeugen beinahe von Gleichgültigkeit. Für den Abstiegskampf, in dem sich der Klub befindet, bedeutet die Identitätsfrage einen massiven Nachteil, zumal da die Woche für Woche beeindruckendere Niederlagenserie der Mannschaft eher psychologische als sportliche Ursachen zu haben scheint.

Wobei sich zuletzt der eine Aspekt mit dem anderen verbunden hat: Im Winter hat die TSG unter dem Eindruck des Misserfolgs Spieler geholt, die nicht zu ihrer bewährten Transferpolitik passen (Brooks, Delaney, Dolberg), und die das Unternehmen nun eher schwächen als stärken. Zudem wurde in Gestalt von Pellegrino Matarazzo ein Trainer verpflichtet, der ein paar Wochen vorher beim VfB Stuttgart an der gleichen Aufgabe gescheitert war, die er nun in Hoffenheim lösen soll.

Eigentlich ist das Team zu gut besetzt für den Abstieg, doch die aktuellen Umstände sind gefährlich. Bei der beinahe übersinnlichen Reanimation des FC Schalke 04 spielt die wilde Liebe der Anhängerschaft eine tragende Rolle: Geliehene Spieler, die seit sechs Wochen da und im Sommer wieder weg sind, rennen und kämpfen unter dem Einfluss der Fans wie Gelsenkirchener Ur-Einwohner. Für die TSG gilt das Gegenteil. Der Klub muss um die Bindung seines Personals hart ringen. Nicht mal die Ablehnung im Land stiftet Gemeinsamkeit. Matarazzo könnte zwar versuchen seine Spieler zu einer Trotzhaltung zu ermuntern. Doch der Trainer ist kein Mann für ergreifende Appelle, er ist ein Mann bedächtiger Gesten, er coacht mit der Hand in der Hosentasche. So erzeugt er keinen Millwall-Effekt.