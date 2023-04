Abstiegskampf in der Bundesliga:Schicksalstag der alten Marken

Kommentar von Philipp Selldorf

So gern würde man es mal erleben, dass ein Bundesliga-Trainer eines Tages beim obligatorischen Medientreffen vor dem Spieltag verlangt, die Kirche aus dem Dorf zu entfernen, statt sie im Dorf zu belassen. Dies wäre dann vielleicht der Tag, an dem die Menschheit endlich aufwacht und die Erde doch noch rettet, aber dieser Tag scheint noch fern zu sein. Sebastian Hoeneß jedenfalls hat jetzt wieder wie gewöhnlich gefordert, man müsse "die Kirche im Dorf lassen", als es um die Erwartungen an das nächste Spiel seiner am Mittwoch im Pokal siegreichen Elf ging. Hoeneß und der VfB Stuttgart werden sich am Sonntag beim VfL Bochum vorstellen. Auf eine starke Prognose möchte sich der Trainer aber trotz seines geglückten Debüts nicht festlegen. Lieber sagt er relativierend den abgenutzten Spruch auf.