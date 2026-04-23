In der Fußball-Bundesliga hat sich, mal wieder, ein kleiner Wettbewerb im Wettbewerb herausgebildet. Damit ist nicht gemeint, dass sich die Bayern längst in eine eigene Galaxie verabschiedet haben und in Wahrheit nur gegen sich selbst antreten, Woche für Woche auf der Jagd nach neuen Rekorden. Nein, im Tabellenkeller wird weiterhin klassischer Abstiegskampf zelebriert: Verein gegen Verein, jeder Punkt zählt, jede Menge Drama. Ein Kopf-an-Kopf-Schneckenrennen wohl bis zum Schluss.