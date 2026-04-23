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Abstiegskampf der BundesligaÄtschibätsch aus Wolfsburg und jede Menge Drama

Lesezeit: 5 Min.

VfL-Coach Dieter Hecking und Union-Trainerin Marie-Louise Eta: Zuletzt trafen sie aufeinander, jetzt sucht jeder für sich Wege zum Ligaverbleib.
VfL-Coach Dieter Hecking und Union-Trainerin Marie-Louise Eta: Zuletzt trafen sie aufeinander, jetzt sucht jeder für sich Wege zum Ligaverbleib. Maja Hitij/Getty Images

Im Kampf um den Klassenverbleib haben sich fünf Brennpunkt-Standorte hervorgetan. Die SZ hat Vorschläge gesammelt, wie es in Hamburg, Gladbach, Wolfsburg, Bremen oder Köln klappen kann.

Von Ulrich Hartmann, Thomas Hürner und Philipp Selldorf

In der Fußball-Bundesliga hat sich, mal wieder, ein kleiner Wettbewerb im Wettbewerb herausgebildet. Damit ist nicht gemeint, dass sich die Bayern längst in eine eigene Galaxie verabschiedet haben und in Wahrheit nur gegen sich selbst antreten, Woche für Woche auf der Jagd nach neuen Rekorden. Nein, im Tabellenkeller wird weiterhin klassischer Abstiegskampf zelebriert: Verein gegen Verein, jeder Punkt zählt, jede Menge Drama. Ein Kopf-an-Kopf-Schneckenrennen wohl bis zum Schluss.

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