Kommentar von Martin Schneider

Wer in die Archive des Fußballs hinabsteigt und den Staub von den ersten Gesetzesbüchern pustet, der findet dort allerlei Kurioses. Etwa, dass es zunächst keine Querlatte gab, dass nach jedem Tor die Teams die Seiten wechseln mussten, die Anzahl der Spieler war flexibel und an Torhüter und Schiedsrichter dachte noch keiner. Was es aber in den Regeln der englischen Football Association FA von 1863, die gemeinhin als erstes umfassendes Regelwerk des Fußballs angesehen werden, schon gab: die Abseitsregel.