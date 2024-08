Jetzt dürfen auch die restlichen Sportler einmarschieren, und eins ist klar: Aus Liechtenstein ist keiner mehr dabei. Es sei mir noch ein Beitrag zu

Haruka Kitaguchi erlaubt, die am Samstag noch Olympiasiegerin im Speerwurf wurde. Kataguchi ist die erste Olympionikin aus Japan, die in der Leichtathletik – abseits des Marathons – eine Goldmedaille gewinnen konnte. Und Sie sehen an der Erklärung schon, in welche statistischen Untiefen man sich vergraben kann. Das Essen in Paris hat ihr nicht so geschmeckt, sagte Kitaguchi, insofern darf es dann jetzt auch gerne mal vorbei sein mit diesen Spielen. An ihrer Seite schwenkt Breakdancer Shigekix als männlicher Vertreter die Fahne für Japan. Wie übrigens schon zur Eröffnungsfeier. Wir sind gespannt, wer es in Los Angeles wird.