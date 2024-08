Hier war schon Aufbruchsstimmung, aber es gibt tatsächlich noch eine Performance: Die Französin Yseult sing "My Way" und auf Französisch: „Voilà, nous l'avons fait comme ça“ („Seht her, so haben wir es gemacht“). Das Originallied von Claude François wurde einst von Paul Anka für Frank Sinatra neu arrangiert, sagt uns das Programmheft. Eine starke Verbindung zwischen Frankreich und den USA also. Und, das kann man ja tatsächlich so stehen lassen: Diese Franzosen haben diese Olympischen Spiele wirklich auf ihre ganz eigene Art gestaltet. So wie diese Abschlussfeier.