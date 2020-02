Absage der Tischtennis-WM, Fußball vor leeren Rängen in Mailand, und sogar hinter Olympia steht zumindest ein Fragezeichen: Die Ausbreitung des Coronavirus bereitet der Sportwelt zunehmend Probleme. Der Kanadier Richard Pound, 77, dienstältestes Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), schätzt, dass es noch ein dreimonatiges Zeitfenster gibt bis zur definitiven Entscheidung über die Sommerspiele in Tokio (vorgesehen vom 24. Juli bis 9. August): "Es ist eine große, große, große Entscheidung, man kann sie erst treffen, wenn man verlässliche Fakten hat."

Am Dienstag wurde zudem bekannt, dass der Tischtennis-Weltverband die für Ende März geplante Mannschafts-WM in Busan/Südkorea um mindestens drei Monate verschieben wird. Der vom 6. bis 8. März in Padua/Italien geplante Weltcup der Säbelfechter wird nach Tauberbischofsheim verlegt. Der Deutschland-Achter wird sein Trainingslager nicht ab Sonntag in Garivate/Lombardei absolvieren, sondern im März in Lago Azul in Portugal.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) beobachtet derweil die Entwicklungen in Bezug auf die Europameisterschaft mit Aufmerksamkeit. Das Turnier ist vom 12. Juni (Eröffnung in Rom) bis 12. Juli (Finale in London) in zwölf Städten angesetzt. "Wir sind in einer Phase des Abwartens und beobachten die Situation Land für Land: Der Fußball muss den Anweisungen der Regierungen in den einzelnen Staaten folgen", so Uefa-Vize Michele Uva. Konsequenzen für das Turnier seien nur "im Notfall" zu erwarten, sagte der Italiener: "Der sportliche Weg wird erst geschlossen sein, wenn sich die Situation verschlimmert."

Generell ist der Fußball immer härter betroffen, besonders in Italien. Das Europa-League-Spiel von Inter Mailand gegen Ludogorez Rasgrad/Bulgarien findet an diesem Donnerstag ebenso ohne Zuschauer statt wie das Serie-A-Duell am Sonntag zwischen dem AC Mailand und CFC Genua. Die japanische J-League sagte alle Spiele bis zum 15. März ab. Auch die für Mittwoch geplanten sieben Spiele des japanischen Pokalwettbewerbs fallen aus.