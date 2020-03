Basketball

In Deutschland hat die Bundesliga entschieden, in der Meisterschaft bis auf Weiteres zu pausieren. Das betrifft bereits den am kommenden Wochenende geplanten 23. Spieltag. Die Euroleague verkündete bereits zuvor einen Stopp des Spielbetriebs. In den USA hat die Profiliga NBA den Spielbetrieb bei noch 189 ausstehenden Hauptrundenspielen unterbrochen. Auslöser war dort ein Coronafall bei den Utah Jazz.

Boxen

Der Deutsche Boxsport-Verband hat alle Veranstaltungen bis 29. Juni abgesagt. Dazu gehören Bundesligakämpfe, Jugendmeisterschaften und der Weltcup in Köln.

Eishockey

Der Spielbetrieb in allen Ligen ist hierzulande beendet, die DEL kürt 2020 keinen Meister. Die nordamerikanische Profiliga NHL hat am Donnerstagabend beschlossen, auf unbestimmte Zeit zu pausieren.

Eiskunstlauf

Der Saisonhöhepunkt, die vom 18. bis 21. März in Montreal geplante Weltmeisterschaft der besten Kufenläufer, fällt aus.

Golf

Das höchstdotierte Turnier der Welt, die Players Championship in Florida mit einem Preisgeld 15 Millionen Dollar, begann am Donnerstag mit Tausenden von Zuschauern. Ab Freitag (bis Sonntag) aber müssen auch sie draußen bleiben.

Handball

Die Bundesliga stellt den Spielbetrieb vorerst ein, die Zwangspause soll bis 23. April dauern. In der zweiten Liga und den Frauen-Ligen sind alle Spiele des Wochenendes abgesagt. Das Final Four um den DHB-Pokal soll im Juni gespielt werden. Am Freitag, wenn die Nationalmannschaft unter Trainer Alfred Gislason gegen die Niederlande antritt, sind in der Magdeburger Halle keine Zuschauer erlaubt.

Hockey

Weil die Teams aus Australien und Neuseeland ihre Reisetätigkeit einstellten, fallen die für Ende März in Mönchengladbach geplanten Spiele der deutschen Männer- und Frauen-Nationalmannschaften aus. Die Partien gegen Belgien am 19. März sollen ohne Zuschauer gespielt werden.

Leichtathletik

Mehrere traditionelle Marathons weltweit wurden verschoben oder abgesagt.

Radsport

Gestrichen sind Klassiker wie Mailand-Sanremo (21. März), Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März), die Tour de Normandie (23. bis 27. März) und die Istrian Spring Trophy (12. bis 15. März). Eine Entscheidung über den Giro d'Italia (ab 9.

Mai) steht aus. Rudern Der Weltcup-Auftakt in Sabaudia im April und die zweite Station in Varese Anfang Mai, beide in Italien, sind gestrichen. Auch die europäischen Qualifikationsregatten in Varese für die Olympischen und Paralympischen Spiele fallen aus.

Skispringen

Bei der Raw-Air-Tour in Norwegen sind keine Zuschauer erlaubt, Athleten und Funktionäre reisen mit dem Zug an. Die Skiflug-WM in Planica, geplant vom 19. bis 22. März, findet, wenn überhaupt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Tennis

Wie das Turnier in Indian Wells sind auch die Miami Open, die am 23. März beginnen sollten, storniert. Die ATP Tour der Männer setzt nun den Betrieb für sechs Wochen aus. Ähnliches wird von der WTA Tour der Frauen erwartet. Der Weltverband verschob das Fed-Cup-Finalturnier in Budapest auf unbestimmte Zeit.

Volleyball

Die Erstliga-Hauptrunde wird wie geplant zu Ende gespielt - ohne Zuschauer, was auch die Spitzenspiele Berlin gegen Friedrichshafen und Schwerin gegen Stuttgart am Wochenende betrifft. Zeitnah soll entschieden werden, ob Playoffs danach stattfinden oder nicht.