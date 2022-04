"Und wenn jemand einen Sack Kokain in meinen Kofferraum legt?"

Eine Abhöraffäre wirft ein neues Licht auf die Vergabe des spanischen Supercups an Saudi-Arabien - und stürzt Verbandschef Luis Rubiales und Barça-Profi Gerard Piqué in Erklärungsnöte.

Von Javier Cáceres, Berlin/Madrid

Es soll schon mal vorgekommen sein, dass ein millionenschwerer Unternehmer für die Organisation eines sogenannten Sportevents eine Provision einstreicht. Es ist auch nicht völlig neu, dass derartige Maklergebühren zehn Prozent des Umsatzes betragen. So gesehen hat es in der Geschichte des Profifußballs schon Enthüllungen gegeben, die bizarrer angemutet haben als die Affäre, die Spaniens Fußball gerade nachhaltig erschüttert: die aus vielerlei Gründen fragwürdige Vergabe des spanischen Supercups nach Saudi-Arabien. Im Zentrum: Barça-Profi Gerard Piqué und dessen Firma Kosmos einerseits, sowie Luis "Rubi" Rubiales, Präsident des spanischen Fußballverbandes RFEF, andererseits.

Am Ostermontag stellte die Online-Zeitung El Confidencial vertrauliche Audionachrichten ins Netz, die Rubiales, 44, und Piqué, 35, im Zuge der Vergabe des Supercups an die Araber ausgetauscht haben. Nichts deutet - bislang - darauf hin, dass es zu strafrechtlich relevanten Delikten gekommen sein könnte. Aber das Sittengemälde, das zutage tritt, ist so befremdlich, dass es angebracht erscheint, dem Ratschlag der Zeitung El País zu folgen: die Verschriftlichung der Nachrichten "mit einer Wäscheklammer auf der Nase" zu lesen. Es gehe um einen "ethisch und ästhetisch fragwürdigen Vorgang", sagte auch José Manuel Franco, der Chef der obersten spanischen Sportbehörde CSD.

Auf der anderen Seite steht die nachvollziehbare Empörung von Rubiales über die Abschöpfung seines Telefons. Wer auch immer verantwortlich sei, habe "kriminell" und "mafiös" gehandelt, wütete Rubiales am Mittwoch auf einer rund zweieinhalbstündigen Pressekonferenz. Wenn jemand schon sein Telefon anzapfe - wer garantiere ihm jetzt, dass da nicht etwas draufgespielt werde, was ihn fälschlicherweise kompromittiere?

"Wer sagt denn, dass nicht jemand einen Sack mit Kokain in meinen Kofferraum legt?", fragte Verbandschef Rubiales. "Ich habe Angst."

"Ich denke nicht, dass ihr mich mit einem Genickschuss im Straßengraben findet", raunte Rubiales, nachdem er bekannt hatte, dass er "in Angst" lebe, um sich, seine Familie, seine Freunde: Aber "wer sagt denn, dass nicht jemand einen Sack mit Kokain in meinen Kofferraum legt?" Rubiales sagte, Anzeige gegen unbekannt erstattet zu haben. Er hege auch einen konkreten Verdacht, führte diesen aber nicht aus. Rubiales liegt seit Jahren mit Javier Tebas im Clinch, dem Chef des Ligaverbandes LFP. "Auf Anraten meines Anwalts äußere ich mich dazu nicht", sagte Rubiales nun, als er auf Tebas angesprochen wurde.

Detailansicht öffnen Fußball-Profi mit weitgefächerten, oft umstrittenen Aktivitäten jenseits des Rasens: Gerard Piqué, im Hauptberuf Spieler des FC Barcelona. (Foto: Chryslene Caillaud/Imago)

Im Fokus der Affäre steht der 2019 auf drei Jahre angelegte, mittlerweile auf zehn Jahre ausgeweitete Deal des spanischen Verbandes mit Saudi-Arabien. Die Austragung des Final-4-Turniers um Spaniens Supercup in Riad lässt sich die saudische Staatsholding Sela jährlich 40 Millionen Euro kosten - zuzüglich der zehnprozentigen, also jährlich vier Millionen Euro schweren Provision an Kosmos, die Marketingagentur Piqués.

Kosmos hat unter anderem im Tennis den Davis Cup auf neue Füße gestellt. Zudem ist sie Inhaberin des FC Andorra, der die vierte Liga übersprungen hat und gerade aussichtsreich um den Aufstieg in die zweite spanische Liga spielt. Geschmäckle, weil der Eigner des FC Andorra dem Verband mal eben Einnahmen über 400 Millionen Euro besorgt? Oder weil Piqué als Makler eines Turniers firmiert, an dem er als Aktiver selbst teilnimmt? Hätte man 2019 schon thematisieren können, als die Beteiligung von Kosmos kommuniziert wurde, ereiferte sich Piqué, er habe nichts zu verbergen. Alles sei "legal" und - wie Rubiales am Mittwoch betonte - von den Ethikern und der Vollversammlung des RFEF abgesegnet worden. Der Deal müsse als "beispielhaft" und "außergewöhnlich" gelten, weil das Geld zu 50 Prozent den Supercup-Teilnehmern und zu 50 Prozent dem Amateurfußball zugute komme. Dass ausgerechnet die Chefethikerin des Verbandes nach Vertragsabschluss zurücktrat, habe andere Gründe gehabt, versicherte Rubiales. Doch das ist nicht das einzige Detail, das stutzig macht.

Ausweislich der Audiodateien darf als belegt betrachtet werden, dass Piqué mehr war als nur ein Makler. So ist den Aufnahmen zu entnehmen, dass Piqué aufschlüsselt, wie eine zunächst auf rund 25 Millionen Euro angelegte Zahlung der Saudis verteilt werden sollte: "Acht für (Real) Madrid, acht für Barcelona, den anderen zahlen wir zwei und eine ... macht 19; euch als Verband verbleiben sechs, Rubi ..." Das bedeutete unter anderem, dass Piqués Firma mehr Geld einstrich als zwei von vier Supercup-Teilnehmern - durch die Provision der Saudis. Piqué stellte auch anheim, den Preis bei den Saudis weiter hochzutreiben - durch die Drohung, dass Real Madrid seine Teilnahme absagen könnte. Was den Blick auf einen anderen, möglichen Interessenkonflikt lenkt: den von Verbandschef Rubiales.

Der Verband profitiert, wenn Real und Barça am Supercup teilnehmen - das ist aber keinesfalls gesichert

Denn: Wie sein Verband offen einräumt, sinkt der Marktwert des Supercups, wenn Real oder Barcelona nicht teilnehmen sollten. Man folge hier dem Muster der - in Spanien gesetzlich festgeschriebenen - Verteilung der TV-Gelder, sagt der Verband. Nur: Es gibt ein nicht unwesentliches Detail bei der Entlohnung von Rubiales, die von der Vollversammlung des Verbandes abgesegnet wurde. Ein Teil des Gehalts von Rubiales ist an die wirtschaftlichen Ergebnisse des Verbandes gekoppelt - die sich nun also erhöhen, wenn Real und Barcelona am Supercup teilnehmen. Andernfalls sinkt die Prämie der Saudis.

"Es ist offenkundig, dass es den Verband begünstigt, wenn Real Madrid und Barcelona dabei sind", bemerkte Atlético Madrids Trainer Diego Simeone spitz und mit Bedacht. Denn: Die Schiedsrichter in der Liga setzt der Verband ein. Zurzeit liegen der Barcelona, der FC Sevilla und Atlético punktgleich hinter Real auf den Tabellenplätzen zwei bis vier. Die Katalanen kommen nur noch als Supercup-Teilnehmer infrage, wenn sie die Saison als Tabellenzweite beenden; aus dem Pokal ist Barça ausgeschieden, im Finale stehen am Samstag Betis Sevilla und der FC Valencia.

Und die verheerende Lage der Menschenrechte in Saudi-Arabien? Man habe viel erreicht, sagte Rubiales, vor allem für die Frauen, die nun in Saudi-Arabien ins Stadion dürften. Ansonsten erinnerte er daran, dass Hunderte spanische Firmen sich in Saudi-Arabien eine goldene Nase verdienen, darunter das Bekleidungsunternehmen Zara oder der Hochgeschwindigkeitszug AVE. "Die dürfen, aber der Fußball nicht?", fragte Rubiales. Doch das ist eine andere Geschichte.