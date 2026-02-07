Eine interessante Idee war das, bei diesen Winterspielen als Erstes den König zu krönen. Die Abfahrt der Ski-Alpinisten, sie ist auf Schnee das, was der Hundertmeter-Sprint bei der Leichtathletik im Sommer ist, natürlich mit einem feinen Unterschied: 100-Meter-Bahnen sehen weltweit gleich aus. Bei den Winterspielen ist das nicht der Fall, wie man am Samstag sehen konnte. Bei diesem ersten Olympiawettbewerb, der sogleich ein Spektakel bereithielt.
Abfahrtssieger Franjo von AllmenDer Mann mit dem Gespür für die großen Momente
Lesezeit: 3 Min.
Die alpinen Ski-Wettbewerbe beginnen spektakulär: Der Schweizer Franjo von Allmen triumphiert auf der berüchtigten Stelvio vor zwei Italienern, eine Enttäuschung erlebt Landsmann Odermatt – und ein Deutscher.
