Eine interessante Idee war das, bei diesen Winterspielen als Erstes den König zu krönen. Die Abfahrt der Ski-Alpinisten, sie ist auf Schnee das, was der Hundertmeter-Sprint bei der Leichtathletik im Sommer ist, natürlich mit einem feinen Unterschied: 100-Meter-Bahnen sehen weltweit gleich aus. Bei den Winterspielen ist das nicht der Fall, wie man am Samstag sehen konnte. Bei diesem ersten Olympiawettbewerb, der sogleich ein Spektakel bereithielt.