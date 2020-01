Ski alpin: Skirennfahrer Thomas Dreßen ist bei der Abfahrt von Wengen auf Platz drei gerast und hat für den ersten deutschen Podestplatz bei dem legendären Rennen seit 29 Jahren gesorgt. Der Oberbayer wurde am Samstag am Lauberhorn nur vom Schweizer Sieger Beat Feuz und Dominik Paris aus Südtirol geschlagen. Dreßen fehlten auf dem wegen Neuschnees etwas verkürzten Abfahrtsklassiker im Berner Oberland 0,31 Sekunden auf Feuz und 0,02 Sekunden auf Paris. Als bis dahin letzter Deutscher war Markus Wasmeier 1992 in Wengen in die Top drei gefahren - er wurde damals Zweiter. Zweitbester Deutscher war nach 38 Startern Manuel Schmid auf dem guten 13. Platz.

Bob: Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka (Oberhof) hat sich mit ihrem ersten Saisonsieg in diesem Weltcup-Winter zurückgemeldet. Die 29-Jährige setzte sich mit Anschieberin Annika Drazek bei starkem Schneefall in Innsbruck mit 19 Hundertstelsekunden souverän vor der deutschen Meisterin Laura Nolte (Winterberg) durch. Jamanka war sichtlich erleichtert. "Ich bin froh, dass wir zwei gute Läufe runtergebracht haben. Na klar macht man sich selbst Druck", sagte die Weltmeisterin im ZDF: "Ich habe mir in der Saison ein bisschen mehr erhofft." Die Gesamtweltcupführende Kaillie Humphries (+0,22), die vor der Saison aus dem kanadischen Team zur US-Mannschaft gewechselt war, wurde Dritte, Stephanie Schneider (Oberbärenburg/0,36) landete auf Platz fünf. Schneider ist in der Gesamtwertung nach fünf Weltcups als Zweite beste Deutsche: Mit 1011 Punkten liegt die Olympia-Vierte knapp hinter Humphries (1034), Jamanka ist mit 995 Zählern nun auf Rang drei.