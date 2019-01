26. Januar 2019, 22:04 Uhr Abfahrt in Kitzbühel Sein Hügel, sein Rennen

Rocker auf Ski: Dominik Paris etabliert sich als Spezialist für die beinharte Abfahrt in Kitzbühel - und nicht nur für die. Der Italiener ist nun auch WM-Favorit im Februar.

Von Johannes Knuth , Kitzbühel

Manchmal fängt er schon um sechs Uhr in der Früh an, Vorbereitung ist eben alles. Der Skirennfahrer Dominik Paris nimmt es da mittlerweile sehr genau: mit der Heavy-Metal-Musik, die er oft schon am Morgen aufdreht, in voller Lautstärke. Paris unterhält seit einer Weile eine eigene Band, er singt und schreibt die Lieder selbst, wenn er im Weltcup mit seiner Mannschaft unterwegs ist, zieht er sich nach dem Mittagessen schon mal eine Weile zurück. "Der Gitarrist schickt mir die Stücke, ich höre die, und dann schreibe ich", hat er der Gazzetta dello Sport neulich erzählt. Und angefügt: "Manchmal klappt das nicht, manchmal schreibe ich in einer Viertelstunde alles runter." Im Sommer haben sie das erste Album veröffentlicht, "Time" heißt es, die dazugehörige Band nennt sich übrigens "High Voltage". Hochspannung.

Für die italienischen Reporter, die Paris begleiten, war das natürlich ein Geschenk. Paris, der Rocker auf Ski, das war doch eine tolle Geschichte, aber es stimmt ja auch: Wenn man dem 29-Jährigen aus dem Ultental in Südtirol bei der Arbeit zuschaut, wirkt das immer ein wenig so, als stehe da einer unter Hochspannung, nicht erst seit diesem Winter. Er eröffnete die aktuelle Saison mit Rang drei in der Abfahrt von Lake Louise, wurde Dritter im Super-G von Beaver Creek, gewann Abfahrt und Super-G auf der beinharten Stelvio in Bormio - da reist man natürlich als Favorit nach Kitzbühel. Die Abfahrt auf der Streif ist sowieso sein Rennen, man muss das so sagen, hier hatte er schon 2013 und 2017 die Abfahrt gewonnen und das unter anderem so begründet: "Isch e gonz a netta Hiagl do, mia gfollt a" (Für Nicht-Südtiroler: Ist ein ganz netter Hügel, der gefällt mir). Außerdem verfügt Paris seit jeher über ein so durchdachtes wie feinfühliges Konzept für die schwere Schlusspassage in Kitzbühel: "Vom Hausberg weg muasch de Eia außetan" (Übersetzung erübrigt sich).

Im exklusiven Zirkel mit Klammer, Zurbriggen und Alphand

So ungefähr fuhr Paris auch bei der vorgezogenen Abfahrt am Freitag. Es war sein dritter Triumph auf der Streif, was in ihn den exklusiven Kreis der Franz Klammers, Pirmin Zurbriggens und Luc Alphands katapultierte. Der vierte sogar, wenn man seinen Erfolg im Super-G von 2015 mitzählt. Die etwas kurvigere Speed-Übung wurde diesmal auf Sonntag verlegt und könnte für Paris noch mal der große Bringer werden. "Ich weiß nicht, ob der heimlich hier trainiert, ich gönne es ihm jedenfalls", sagte Josef Ferstl, als Siebter bester Deutscher am Freitag. Es tue ihm nur Leid für Beat Feuz, den Schweizer, der vor einem Jahr von Ferstls Teamkollege Thomas Dreßen geschlagen wurde - und nun von Paris hauchdünn um seinen ersten Streif-Sieg gebracht wurde. Passt schon, beteuerte Feuz, "ich war extrem am Limit". Vielleicht gewinne er in Kitzbühel ja irgendwann mal in der Seniorenklasse - "aber da habe ich auch nicht lange Zeit", sagte der 31-Jährige, "weil Dominik dann vermutlich bald nachkommt".

Paris war früh mit einer großen Befähigung für den alpinen Skisport ausgestattet, er überführte sein Talent aber zunächst selten in konstante Leistungen. Er hörte lieber Heavy Metal und fuhr mit dem Motorrad durch die Landschaft; manche Ausflüge endeten mit Schadensfällen fürs Gefährt und für die Knochen. Mit 15 verließ er die Schule und flog aus der Förderung, er arbeitete auf dem Bau, um sich das Skifahren zu finanzieren, zog mit den Kollegen durch die Wirtshäuser. Der Wendepunkt kam, als er mit 18 den Sommer über als Hirte auf einer Alm arbeitete, jeden Morgen um fünf die Kühe melkte, Ställe ausmistete, das volle Programm. Er verlor 30 Kilogramm an Gewicht, gewann dafür einen "klaren Kopf", wie er einmal erzählt hat. Das war der erste große Reifeprozess.

Paris hat gelernt, seine Emotionen zu kontrollieren

Der zweite vollzog sich im vergangenen Sommer. Paris wurde da Vater eines Sohnes, und zur Feier nahm er mit seiner Band das erste Album auf: "Mir macht es Spaß, Songwriting ist ein schöner Zeitvertreib", findet er. Manchmal verpackt er auch ein paar autobiografische Gefühle in seinen Liedern, in "Jealousy" etwa. "Auch beim Skifahren kann es Eifersucht geben gegenüber jenen, die Erfolg haben", sagt Paris, wobei er beteuert: "Ich versuche mich da immer in andere hineinzuversetzen." Der 29-Jährige, befand die Gazzetta zuletzt, habe mit den Jahren jedenfalls gelernt, seine Emotionen zu kontrollieren und Verantwortung zu übernehmen.

Heute führt Paris längst alle Werkzeuge mit sich, die es für die schweren Weltcup-Abfahrten braucht: die Kompetenz fürs Gleiten, das Gefühl für Wellen und langgezogene Kurven, viel Kraft, mittlerweile auch etwas mehr Ausdauer, Mut (und die Eia, die außetan muasch). Und jetzt auch ein bisschen mehr Gelassenheit nach der Geburt seines Sohnes, man sieht das immer wieder: dass die etwas gelasseneren Väter oft noch ein bisschen besser mit der Hektik im alpinen Weltcup umgehen können. Paris ist mit all diesen Qualitäten längst nicht mehr bloß einer für die Spezialaufträge wie Kitzbühel, er ist einer für Abfahrten in allen Geschmacksrichtungen, zwölf Weltcup-Erfolge bürgen für diesen Trend. Im Abfahrtsweltcup liegt derzeit nur Feuz vor ihm (allerdings um 100 Punkte), für die WM in eineinhalb Wochen in Are ist er natürlich mitfavorisiert - auch wenn nicht nur der Norweger Aksel Lund Svindal, der Kitzbühel kurzfristig abgesagt hatte, bis dahin zurückkehren will.

Nur mit einer Sache laufe es derzeit nicht so recht, hat Paris neulich verraten: Unter seinen Kollegen im Weltcup "gibt es wirklich niemanden", der sich seine Musik anhöre. Aber solange sie sich mit seinen Siegfahrten beschäftigen müssen...