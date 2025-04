Fußball:Gabuns Nationalspieler Aaron Boupendza ist tot

Trauer um Aaron Boupendza: Der Fußball -Profi aus Gabun ist nach einem Sturz aus dem 11. Stock seines Wohnhauses in Hangzhou/China gestorben. Das teilte der Fußball-Verband von Gabun am Mittwoch mit. Nationalspieler Boupendza wurde 28 Jahre alt, zuletzt stand er beim Zhejiang FC unter Vertrag. „Die genauen Umstände dieses Dramas sind noch unklar“, berichtet der staatliche Sender Gabon 24, eine Untersuchung des Unglücks läuft.

Der neu gewählte gabunische Präsident Brice Oligui Nguema drückte auf X sein Beileid aus: „Mit großer Traurigkeit habe ich vom tragischen Tod von Aaron Boupendza erfahren, einem talentierten Mittelstürmer, der dem gabunischen Fußball Ehre gemacht hat“.Boupendza war erst im Januar nach China gewechselt, vorher hatte der Angreifer für zahlreiche Klubs gespielt, etwa in Frankreich, Katar, Saudi-Arabien, USA und Rumänien. In der Saison 2020/2021 war er in der Türkei für Hatayspor mit 22 Treffern Torschützenkönig der Süper-Lig geworden.

Sein gabunischer Nationalteam-Kollege Pierre-Emerick Aubameyang bekundete auf Instagram seine Trauer. „Ich habe keine Worte. Ruhe in Frieden mein Bruder“, schrieb der ehemalige Bundesligastürmer.