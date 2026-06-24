Öfter mal was Neues: Dass der TSV 1860 München tatsächlich Insolvenz angemeldet hat, ist eine Premiere. Insolvent waren die Löwen in ihrer langen und nicht immer ruhmreichen Historie nämlich tatsächlich noch nie. Nicht nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga 2017, und auch nicht beim Zwangsabstieg in die Bayernliga 1982.

Dennoch ist das Jahr 1982 den älteren Löwenfans als Horrorjahr in Erinnerung. Bereits im Frühjahr 1981 hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem TSV 1860 mit seinem Präsidenten Erich Riedl, später Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, die Spiel­lizenz nur unter einer Bedingung gewährt: Eine Bank durfte ihr Darlehen in Höhe von 3,5 Millionen Mark nicht in der Saison 1981/82 zurückfordern.

TSV 1860 München : Die Löwen bereiten ihre Zukunft vor Die Mitglieder des TSV 1860 stimmen der Gründung zweier neuer Gesellschaften zu – eine für den Spielbetrieb, eine für den Betrieb des Grünwalder Stadions. Eine Machbarkeitsstudie für das Stadion wird vorgestellt. SZ Plus Von Markus Schäflein ...

Der Klub fand für dieses Szenario private Bürgen. Die sportlich in die zweite Liga abgestiegenen Löwen durften deshalb dort spielen. Aber sie hatten eine zu teure Mannschaft – mit Spielern wie Wolfgang Sidka, dem jungen Rudi Völler (37 Saisontore, Zweitliga-Rekord) und dem neu verpflichteten Erich Beer.

Dazu kam, wen wundert es, klubinterner Zwist: Riedl und der Technische Direktor Hans Ettlinger auf der einen Seite, Trainer Wenzel Halama und Manager Jupp Kapellmann auf der anderen. Spielergehälter wurden teilweise drei Monate zu spät gezahlt, nach dem 2:0 im Februar 1982 gegen Schalke griff das Finanzamt das Eintrittsgeld der 30 000 Zuschauer ab. Im Frühjahr 1982 hatte Sechzig acht Millionen D-Mark Schulden. Der DFB-Ligaausschuss verweigerte dem Tabellenvierten die Lizenz für die kommende Saison.

Es ging in die Bayernliga – doch die Fans blieben treu: Zum ersten Heimspiel kamen 14 000 Zuschauer

Riedl legte Beschwerde beim DFB ein, der Klub erhielt eine Frist bis Ende Mai, um neue Unterlagen einzureichen. Auch das brachte nichts. Am 4. Juni beschloss der DFB-Vorstand den endgültigen Lizenzentzug. Für 4,1 Millionen Mark verkaufte die Klubführung das Vereinsheim und einen Teil der Turnhalle an der Auenstraße an die Stadt München, der Transfer des 18-jährigen Herbert Waas nach Leverkusen brachte 1,2 Millionen. Es half alles nichts, und Riedl trat ab.

Der neue Präsident Richard Müller wollte die Wiedereingliederung in die zweite Liga vor dem Landgericht Frankfurt einklagen. Der DFB ließ seinen Chefjustiziar Götz Eilers eigens von der Weltmeisterschaft in Spanien einfliegen; das Landgericht wies die Klage ab. Es ging in die Bayernliga – doch die Fans blieben treu: Zum ersten Heimspiel am 14. August 1982 gegen Landshut (3:2) kamen 14 000 Zuschauer.

Dem Lizenzentzug folgten neun Jahre in der damals dritthöchsten Spielklasse, mit Spielen in Plattling, Helmbrechts, Lohhof oder Weiden. Immer wieder scheiterte Sechzig knapp an einer Rückkehr in den Profifußball. 1988 wurde die Turnerin Liselotte Knecht Präsidentin: eine Frau, damals eine Sensation. Knecht wurde misstrauisch beäugt, teilweise belächelt. 1990 engagierte sie einen Trainer namens Karsten Wettberg, 1991 gelang die Rückkehr in die zweite Liga.