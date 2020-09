Von Johannes Aumüller, Lavaur/Frankfurt

Trotz einer ungewöhnlichen Attacke seiner Bora-Mannschaft hat der Slowake Peter Sagan seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France verpasst. Am Ende der bisher spektakulärsten Etappe dieser Rundfahrt kam er im Zielsprint eines nur 41 Fahrer zählenden Hauptfeldes nur auf Platz 13; es gewann der Belgier Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Das Gelbe Trikot verteidigte Adam Yates (Großbritannien). Formal war der 168 Kilometer lange Abschnitt zwischen Millau und Lavaur eine Flachetappe, aber es entwickelte sich von Beginn an ein sehr beeindruckendes Rennen. Bereits beim ersten Anstieg versuchte es Bora mit einer Tempoverschärfung, um in diesem Terrain Sagans Sprintkontrahenten zu distanzieren. Tatsächlich fiel das Feld früh auseinander. Als später starker Seitenwind aufkam, verschärften auch die Teams der Klassementfahrer wie Ineos nochmals das Tempo - weitere Fahrer wurden abgehängt. Gelb-Träger Yates, die Tour-Favoriten Egan Bernal und Primoz Roglic sowie der deutsche Klassementfahrer Emanuel Buchmann kamen mit der Spitzengruppe ins Ziel. Dagegen büßten andere Anwärter auf eine Podiumsplatzierung wie der Slowene Tadej Pogacar und der Spanier Mikel Landa fast eineinhalb Minuten ein. Peter Sagan wiederum konnte zum Trost immerhin das Grüne Trikot erobern.