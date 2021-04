Mit der Weltklassezeit von 3:43:44 Stunden hat Geher Jonathan Hilbert (LG Ohra Energie) den deutschen Meistertitel über 50 Kilometer gewonnen und nun beste Chancen auf einen Olympia-Start in Tokio. Der 25 Jahre alte Thüringer setzte sich auf dem Frankfurter Messegelände vor Nathaniel Seiler (Bühlertal/3:48:44) und Carl Dohmann (Baden-Baden/3:48:54) durch, die ebenfalls die Tokio-Norm erfüllten. Nur fünf deutsche Geher waren über 50 Kilometer bislang schneller als Hilbert. Zuvor hatte sich das Potsdamer Duo Nils Brembach (1:21:37) und Saskia Feige (1:31:37) die Titel über 20 Kilometer gesichert und sich damit für die Tokio-Spiele empfohlen. Die 50 Kilometer sollen nach den Spielen in Japan in diesem Sommer aus dem olympischen Programm genommen werden.