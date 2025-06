Von Philipp Selldorf

Von „Panik“ in der DFL und den Bundesligaklubs ist am Wochenende gemunkelt worden. In informierten Kreisen erzählte man sich von Schockreaktionen der Klubfunktionäre auf eine Stellungnahme des Bundeskartellamtes zur Prüfung der 50+1-Regel, die das spezielle Betriebsmodell des deutschen Profifußballs in Zweifel ziehe. Richtig an dieser Darstellung ist, dass wegen der besagten Mitteilung der Bonner Aufsichtsbehörde prompt am Montagvormittag eine Sondersitzung des DFL-Präsidiums stattfand.