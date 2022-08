Von SZ-Autoren

Comeback

Der Dortmunder Jude Bellingham gab nach dem 1:0-Sieg bei Hertha BSC gerade ein Interview, als in seinem Rücken Marco Richter, 24, vorbeilief. Bellingham unterbrach das Gespräch, reichte Richter die Hand und sprach ein großes Wort ins Mikrofon: "Hero." Der Grund: Richter hatte erstmals nach überstandener Hodenkrebs-Operation wieder an einem Bundesligaspiel teilgenommen, sieben Wochen nach der Diagnose. "Für mich persönlich war es ein unglaublich gutes Gefühl, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Trotzdem hätte ich lieber gepunktet", sagte Richter, dessen Hertha weiterhin sieglos im Tabellenkeller steht. Er selbst hätte fast für einen Punkt gesorgt: In der Schlussphase setzte Richter einen Schuss an die Querlatte, BVB-Torwart Kobel hatte noch die Hand im Spiel. "Schade", sagte Richter, "das wäre ein noch besseres Comeback gewesen." Dennoch war es ein Tag, an dem sein Einsatz Glück genug war: "Ich freue mich sehr, zurück zu sein." Javier Cáceres

Geerdet

Einen Spieler wie Jeremie Frimpong möchte man in seiner Mannschaft haben: schnell, nie um den Extrameter verlegen, uneitel, geerdet. Seit Samstag sind zwei Adjektive hinzugekommen: torgefährlich, weil der 21-Jährige Bayer Leverkusens dringend benötigten ersten Saisonsieg (3:0 in Mainz) mit zwei Toren nach Tempoläufen zementierte. Und abgehoben, weil er kurz vor Abpfiff im Mainzer Strafraum dahinsegelte, in den Augen des Unparteiischen sogar eine Schwalbe produzierte. Ein verlegener Blick wegen seiner missglückten Flugeinlage und eine Verwarnung für den Niederländer waren die Folge. Wäre Frimpong bereits gelbbelastet gewesen, hätte das die kuriose Folge gehabt, dass Bayer 04 gleich drei Außenverteidiger durch Ampelkarten verloren hätte (Hincapie und Bakker hatten bereits Gelb-Rot gesehen) - und das eine Woche vor dem wegweisenden Spiel gegen Freiburg. So aber wird dann wenigstens Frimpong auf freien Füßen sein. Milan Pavlovic

Tor nach Schmerz

Franz Beckenbauer hat mal mit ausgerenkter Schulter weitergespielt, 1970 im legendären, 3:4 nach Verlängerung verlorenen WM-Halbfinale gegen Italien. Ganz so heldenhaft werden die Erzählungen über Hoffenheims Mittelfeldspieler Dennis Geiger dereinst eher nicht klingen, der Anlass war geringfügig kleiner: ein Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg. Und außerdem dachte Geiger ja nur, er sei sehr schlimm am Knöchel verletzt. Es war aber wohl nur der erste Schock nach einem Zweikampf mit Arne Maier, Geiger krümmte sich am Boden, TSG-Trainer André Breitenreiter schimpfte vorsorglich Richtung Augsburger Bank. Dann machte Geiger aber weiter - und entschied das Spiel mit einem Traumtor per Volley. Das 1:0 war Hoffenheims dritter Sieg in Serie. Und Geiger, 24, kann später mal erzählen, dass er ein Tor unter den Augen von Deutschlands Fußballkaiser schoss: Beckenbauer, 76, war am Samstag Tribünengast in Sinsheim. Sebastian Fischer