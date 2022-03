Ausgerechnet in ihren schwarzen Jubiläumstrikots zum 120-jährigen Vereinsbestehen mussten die Spieler von Real Madrid gegen den FC Barcelona mit einer 0:4 (0:2)-Heimpleite nach fünf Clasico-Erfolgen wieder eine Niederlage quittieren. Barca hingegen feierte seinen höchsten Erfolg im Bernabeu seit über sechs Jahren. Real hat mit Ex-Nationalspieler Toni Kroos indes an der Tabellenspitze trotz der ersten Heimpleite der Saison neun Runden vor Schluss immer noch neun Punkte Vorsprung vor dem FC Sevilla. Barcelona, in der Europa League Viertelfinalgegner von Eintracht Frankfurt, behauptete hinter Real den dritten Rang vor dem punktgleichen Titelverteidiger Atletico Madrid. Barcelonas bester Spieler war der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang mit einem Doppelpack (29. und 52.). Der gabunische Bundesliga-Torschützenkönig von 2017 schraubte seine Bilanz auf sechs Treffer in den vergangenen fünf Ligaspielen.