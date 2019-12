4:0-Sieg in Leicester

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben am Boxing Day in der Premier League den ultimativen Machtbeweis erbracht - und knapp fünf Monate vor dem Ligafinale für eine Art Vorentscheidung im Titelrennen gesorgt. Die Elf des deutschen Teammanagers gewann das Topspiel bei Verfolger Leicester City mit 4:0 (1:0), wobei das Ergebnis die drückende Überlegenheit der Gäste nur annähernd wiedergibt. Damit bauten die Reds ihren Vorsprung auf Leicester auf 13 Zähler aus, Liverpool hat zudem ein Spiel weniger absolviert.

Fünf Tage nach seinem entscheidenden Treffer im Finale der Klub-WM in Doha (1:0 gegen CR Flamengo) nutzte der frühere Bundesligaprofi Roberto Firmino (31.) eine der zahlreichen Liverpooler Chancen zur Führung vor der Pause. Vorher hatten Salah & Co. beste Gelegenheiten ausgelassen. Leicesters erster - geblockter - Torschuss folgte erst in der 48. Minute.

Die Kräfteverhältnisse waren deutlich, der Spielstand passte dazu erst spät: Milner per Handelfmeter (71.), erneut Firmino (74.) und Trent Alexander-Arnold (78.) erhöhten innerhalb von nur acht Minuten.

Liverpool hat in dieser Saison 52 von 54 möglichen Punkten mitgenommen und und strebt seiner ersten englischen Meisterschaft seit 1990 entgegen.