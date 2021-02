RB Leipzig darf dank Doppelpacker Yussuf Poulsen weiter vom ersten Pokal-Triumph in der Klubgeschichte träumen. Der Däne führte den Bundesliga-Zweiten im Achtelfinale des DFB-Pokals mit zwei Toren (67./75.) zum ungefährdeten 4:0 (2:0)-Sieg gegen den Zweitligisten VfL Bochum. Amadou Haidara (11.) und Mittelfeldlenker Marcel Sabitzer (45.+1/Foulelfmeter) erzielten die weiteren Treffer. "Das Ergebnis ist ein Tick zu hoch, Bochum hat es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht", resümierte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann nach der souverän gelösten Pflichtaufgabe. "In der zweiten Halbzeit haben kaum noch was zugelassen. Du musst am Ende gewinnen, das haben wir gemacht, und deshalb sind wir zufrieden."

Nach dem Aus von Bayern München und Bayer Leverkusen zählen die Sachsen nun zu den großen Favoriten im Wettbewerb. Zum ersten Cup-Triumph fehlen nur noch drei Siege. Bochum, zweimaliger Pokalfinalist (1968 und 1988), überraschte mit sechs Umstellungen, sogar Abwehrmann Saulo Decarli kam nach fast einjähriger Verletzungspause zum Einsatz. Doch Leipzig stellte sich schnell darauf ein. Nach einem katastrophalen Fehlpass von Armel Bella-Kotchap schaltete Kapitän Sabitzer schnell um und flankte in die Mitte auf Haidara, der unbedrängt zum 1:0 einköpfte.

Bochum tat den Leipzigern den Gefallen und spielte mit. Dadurch kamen die Gastgeber zu feinen Umschaltmomenten. Mitte der ersten Halbzeit versprühten die RB-Profis auch bei Ballbesitz beachtliche Spiellaune und schüttelten die VfL-Abwehr mit Doppelpass-Stafetten immer wieder kräftig durcheinander. Doch erst ein zweiter Abwehrfehler der Bochumer brachte Leipzig kurz vor der Pause die beruhigende 2:0-Führung. VfL-Keeper Patrick Drewes, der den gesperrten Manuel Riemann ersetzte, holte den schnellen Nkunku von den Beinen. Den fälligen Strafstoß setzte Sabitzer gekonnt in die Maschen, obwohl Drewes die Ecke geahnt hatte. Danach dominierte Leipzig nach Belieben.