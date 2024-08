Auf Paris folgt Wien: Zum Interview meldet sich Samir Suliman aus Österreich, wo für das 3x3-Nationalteam des Deutschen Basketball Bundes (DBB) das nächste große Event ansteht. Am Donnerstag beginnt hier die Europameisterschaft, am Freitag spielen die deutschen Frauen zum ersten Mal. Suliman, 50, ist seit 2019 beim DBB und für die Frauenteams zuständig – von der U17 bis zu den Goldmedaillengewinnerinnen von Paris. Olympiasiegerin Elisa Mevius, 20, sagte kürzlich über ihren Trainer: „Die ganze Aufmerksamkeit, die wir jetzt bekommen, sollte ihm doppelt und dreifach zuteilwerden. Er ist so ein leidenschaftlicher Mensch, bis in die Jugend spielen alle nach seiner Philosophie.“

SZ: Herr Suliman, keine drei Wochen nach Gold bei Olympia spielen Sie jetzt um die Europameisterschaft. Welche Chancen rechnen Sie sich aus?

Samir Suliman: Bei einem Turnier geht es immer darum, in einen Rhythmus zu kommen. Als Ziel haben wir uns gesetzt, aus der Gruppe herauszukommen und dann schauen wir, was geht. Wir sind nicht der Favorit, aber müssen uns vor Spanien, Frankreich und der Niederlande überhaupt nicht verstecken.

Von den Olympiasiegerinnen ist in Wien nur die 20-jährige Elisa Mevius dabei, hinzu kommen Amelie Kröner, 21, Victoria Poros, 23, und Ama Degbeon, 28. Svenja Brunckhorst hat ihre Karriere beendet, mit 32 Jahren, Sonja Greinacher ist genauso alt. Wie blicken Sie auf die Zukunft der Nationalmannschaft?

Frohen Mutes. Wir haben eine tolle Generation, die nachkommt. Das gilt sowohl für die Spielerinnen, die jetzt bei der EM spielen werden als auch für die vielen sehr guten Spielerinnen im U23-Bereich. Man darf auch nicht vergessen, dass die Hälfte des Olympiateams selbst noch U23 spielen darf. Marie Reichert (23 Jahre alt, Anm.) benötigt einfach eine Pause, setzt die EM deshalb aus und ist bei der U23-Weltmeisterschaft im September wieder dabei. Wir haben also genügend ausgezeichnete Spielerinnen, auch wenn es natürlich schwierig sein wird, den Output von Sonja Greinacher zu ersetzen. Sie trägt das Team offensiv seit Jahren und war gerade in Paris unglaublich. Diese Herausforderung kommt perspektivisch natürlich auf uns zu.

Auf welche Fähigkeiten kommt es Ihnen an, wenn Sie Spielerinnen für die Nationalkader rekrutieren?

Rein mathematisch ist der Wurf beim 3x3 ein wichtiges Element, schließlich gibt es Zwei- und Einpunktwürfe statt Drei- und Zweipunktwürfe. Das heißt, der Distanzwurf ist im Verhältnis mehr wert als beim klassischen Fünf-gegen-fünf. Entsprechend müssen die Spielerinnen den draufhaben, dasselbe gilt für Freiwürfe, weil sie im 3x3 die Wertung eines Feldkorbs haben.

Und abgesehen vom Wurf?

Ist es wichtig, dass man die Belastung durchhalten kann. Beim 3x3 wird gerne von einem Sprint über zehn Minuten gesprochen, das trifft es ziemlich gut. Mein einleitender Satz zu Spielerinnen ist immer: Wir wollen so anstrengend spielen, dass du ausgewechselt werden möchtest. Es darf nie darum gehen, Spielzeit einfach nur zu verwalten. Es gibt keine Nullphase, in der die Spielerinnen bloß geradeaus laufen, sondern sie müssen immer Entscheidungen treffen.

Wie finden Sie die Spielerinnen für die 3x3-Natinoalteams?

Es gibt gewachsene Strukturen in den Landesverbänden und die internationale Women’s Series, wo sich gute Spielerinnen bei vielen Events empfehlen können. Hinzu kommen die deutsche Meisterschaft, die es seit vielen Jahren gibt, oder im September das 3x3-Weekend des DBB, wo wir potenzielle U17-Spielerinnen rekrutieren. Es ist wünschenswert, dass viele Talente möglichst früh in unsere Strukturen kommen. Krömer und Poros zum Beispiel, die jetzt EM spielen, waren Teil des Teams, das 2019 bei der U18-Europameisterschaft die Silbermedaille gewonnen hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand erst mit 22 Jahren zur Nationalspielerin wird. Am Ende geht es immer um Leistung.

Ein Teil des großen Erfolgs bei Olympia war sicherlich, dass Kapitänin Brunckhorst und Topspielerin Greinacher 2021 ihre Karrieren im Vereinsbasketball beendet und den Fokus fast ausschließlich auf 3x3 gelegt haben. Glauben Sie, dass sich in Zukunft mehr Spielerinnen spezialisieren werden? Bei den Männern ist das schon länger die Regel.

Ich bin mir da nicht so sicher. Das hängt letztlich stark vom Weltverband Fiba ab. Bei den Männern geht die 3x3-Saison von März bis Dezember, bei den Frauen von Mai bis August. Wenn es dabei bleibt, dann glaube ich, dass es weiterhin viele Hybridspielerinnen geben wird, also solche, die beides machen. Aber bei einigen findet vielleicht eine Umkehr der Priorität statt.

Wie sähe das aus?

Aktuell spielen sehr viele Spielerinnen primär Fünf-gegen-fünf und zudem bei uns in den 3x3-Nationalmannschaften. Vielleicht können wir es hinbekommen, dass einige von ihnen zwar in diesem Hybridmodus bleiben, aber ihre Ruhephasen an die Höhepunkte der 3x3-Saison angepasst werden – alles natürlich in Absprache mit den Vereinen.

Sie arbeiten hauptberuflich als Arzt und sind beim DBB als Honorar-Disziplintrainer für den gesamten Frauenbereich mitverantwortlich. Glauben Sie, die olympische Goldmedaille wird auch strukturelle Veränderungen und Verbesserungen herbeiführen?

Wir müssen abwarten, welche Prozesse jetzt in Gang gesetzt werden und welche Auswirkungen sie haben werden. Aber eine Sache, die mich sehr freut, merke ich bereits: Ganz viele Leute, die 3x3 vor Olympia noch gar nicht auf dem Schirm hatten, finden diesen Sport jetzt ganz toll. Sie haben gemerkt, wie kurzweilig und wie dramatisch er ist. Diese Begeisterung ist wichtig.

Schon die Teilnahme einer DBB-Auswahl beim olympischen 3x3-Turnier war ein großer Erfolg – und dann gewinnt das Team völlig überraschend Gold. Mit welchen Erwartungen sind Sie nach Paris gefahren?

Unser klares Ziel war es, eine Runde weiterzukommen, dadurch hätten wir aus meiner Sicht unsere Qualifikation bestätigt und gezeigt, dass wir dort hingehören. Wir wollten also Platz sechs in der Vorrunde erreichen. Gleichzeitig war das Ziel in jedem Spiel, den Sieg zu holen. Und als wir den ersten Sieg geholt haben, da wollten wir auch den zweiten Sieg holen und immer so weiter. Bei Olympia hat sich einmal mehr gezeigt, dass die allermeisten Spiele im 3x3-Basketball sehr knapp sind und sich erst in der Endphase entscheiden. Es ist also immer etwas möglich, sogar wenn der Start so katastrophal ist wie bei uns.

… im Auftaktspiel gegen die favorisierten USA lagen Sie nach gut zwei Minuten mit 0:5 hinten …

Aber wir haben uns behauptet, sind in das Spiel zurückgekommen und haben es hinten raus noch gewonnen. Ich glaube, für den weiteren Turnierverlauf war das sogar noch besser, als wenn wir direkt durchmarschiert wären. Dieses Spiel noch zu drehen, hat uns ein Momentum gegeben, das wir durch das gesamte Turnier mitgenommen haben. Selbst die anschließende Niederlage gegen Australien hat daran nichts geändert, weil wir genau wussten, welche taktischen Kleinigkeiten uns den Sieg gekostet haben. Das Schlüsselspiel war dann das dritte Gruppenspiel gegen Kanada: Ein harter Gegner für uns, weil sie hervorragende Verteidigerinnen haben, die sie gegen Sonja Greinacher aufbieten können. Aber wir haben in diesem Spiel sehr, sehr gut gespielt und gemerkt, wir sind in einem Modus, in dem wir auch große sportliche Herausforderungen wie Kanada bewältigen können. Dieses Momentum haben wir nicht mehr abgegeben.

Bei 3x3-Turnieren ist es normal, zwei Spiele an einem Tag zu bestreiten, auch in Paris war das so. Erleichtert dieser Modus, in einen Flow zu kommen und das Momentum, von dem Sie gerade sprachen, zu behalten?

Leicht ist es sicher nicht. Man muss in jeder Sekunde alles dafür tun, um das Momentum zu behalten und im Flow zu bleiben. Aber dann kann es ein Team tragen, so wie es uns bei Olympia getragen hat. Meiner Meinung nach ist der Schlüssel zum Erfolg im 3x3-Basketball, das Heft des Handelns nicht an die Gegnerinnen abzugeben.

Ihre Spielerinnen schienen sich auch von Rückständen im Halbfinale und Finale nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Wie gelingt es, in solchen Situationen fokussiert zu bleiben?

Die Spielerinnen haben das hervorragend gemacht, ihnen gebührt das Lob. In dieser Woche in Paris hat alles gepasst, wie in einem riesigen Mosaik. Ich glaube nicht, dass sich das in eine Formel packen lässt, so sehr ich mir das als Trainer natürlich wünschen würde. Wir haben viele Dinge ausprobiert und bei den Olympischen Spielen hat es dann einfach geklickt.