Von David Kulessa

Dirk Nowitzki schien nicht schon wieder einen Moment verpassen zu wollen, an dem deutsche Basketballgeschichte geschrieben wird. Im vergangenen Jahr, zur Erinnerung, war er nicht in Manila, als Dennis Schröder und Co. dort erstmals Weltmeister wurden. Also saß der 46-Jährige am Montagabend in der ersten Reihe, als Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius im Halbfinale des olympischen 3x3-Basketballturniers auf dem Place de la Concorde die Favoritinnen aus Kanada besiegten. Und somit, nun ja, Geschichte schrieben. Denn dadurch war schon vor dem Finale gegen Spanien am späteren Abend klar, dass zum ersten Mal in der olympischen Geschichte ein deutsches Basketballteam eine Medaille gewinnen würde.