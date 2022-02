Die Würzburger Kickers haben im Kellerduell der dritten Liga den erhofften Befreiungsschlag verpasst: Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den MSV Duisburg ist der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze auf acht Punkte angewachsen. Die Kickers wurden eiskalt erwischt, Aziz Bouhaddouz brachte die Zebras schon in der dritten Minute in Führung. Als die Unterfranken drauf und dran waren, den Ausgleich zu erzielen, foulte Tobias Kaulich den Duisburger John Yeboah, Moritz Stoppelkamp verwandelte den fälligen Elfmeter zum 0:2 (38.). Nach der Pause übernahm Würzburg das Kommando, mehr als der 1:2-Anschluss des eingewechselten Marvin Pourié (73.) war jedoch nicht mehr drin. Pourié war vom am Donnerstag entlassenen Trainer Danny Schwarz suspendiert worden, dessen Nachfolger Ralf Santelli begnadigte ihn. Der Interimscoach zeigte sich zumindest mit der zweiten Halbzeit zufrieden: "Darauf lässt sich aufbauen, da haben wir kompakter und schneller gespielt und hatten mehr Spielanteile."