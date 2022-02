Türkgücü München:Planungen für die Regionalliga

Von Christoph Leischwitz

Als Österreicher sei man das ja nicht so gewohnt, scherzt Andreas Heraf, aber mit Türkgücü München sitze man in einer eingleisigen deutschen Liga schon sehr viel im Bus. Insgesamt 16 Stunden waren es zum VfL Osnabrück und wieder nach Hause gewesen (1:1), jeweils sechs Stunden einfach zum Halleschen FC am Dienstag (0:1-Niederlage). Viel Zeit also, um nachzudenken, und das über eine abstruse Gemengelage: Der Fußball-Drittligist Türkgücü München befindet sich im Abstiegskampf. Einmal hat Heraf gesagt, er wolle nur noch 16 Feldspieler pro Spieltag aufstellen, dann wiederum beklagt er die vielen Fehlenden; obwohl es vier spielbereite Akteure gibt, die Heraf partout nicht in den Kader stellen will.

Nein, das Tischtuch sei nicht zerschnitten, sagte der Trainer am Donnerstag, es könne jederzeit sein, dass diese Spieler wieder in den Kader rücken. Doch man wird das Gefühl nicht los, dass der Trainer die erschöpfte Gruppe in einer überschaubaren Größe halten möchte in der Hoffnung, dass sie dadurch eingeschworen bleibt. Auch der Co-Trainer Alper Kayabunar kehrt erst einmal nicht zurück, er solle sich in diesen anstrengenden englischen Wochen erst einmal ausschließlich um die U19 kümmern, sagte Heraf.

Zumindest hat die Mannschaft bis auf weiteres keine weiten Reisen vor sich, sondern zwei Heimspiele: Am kommenden Samstag gegen Waldhof Mannheim (14 Uhr, Olympiastadion), am Mittwoch steht das Nachholspiel gegen 1860 München an. Für Letzteres seien bereits über 4000 Karten verkauft; als Gradmesser dafür, wie interessant die Mannschaft für die Münchner ganz generell ist, wird aber nur die Partie am Samstag taugen. Die Verantwortlichen um Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny haben in den vergangenen zwei Jahren immer wieder beklagt, dass auch Corona ein gesundes Wirtschaften verhindert habe, es wären ihrer Meinung nach in normalen Zeiten viel mehr Zuschauer zu den Spielen gekommen.

Der neue Hauptsponsor zahlt deutlich zu wenig, als dass der Spielbetrieb gesichert wäre

Dem Vernehmen nach ist der Spielbetrieb bis Ende Februar gesichert, etwa um diese Zeit könnte das eigentliche Insolvenzverfahren eröffnet werden. Nach SZ-Informationen haben die Spieler mittlerweile ihr Insolvenzgeld für das Januargehalt erhalten. Wann die formale Aberkennung von neun Punkten erfolgen wird, war vom DFB nicht zu erfahren. Dort hieß es, dass man sich zu laufenden Verfahren grundsätzlich nicht äußere. So blieben auch andere Fragen offen wie jene, ob die Nichteinhaltung der Frist zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht sogar noch zu einem zusätzlichen Punktabzug führen könnte. Neun Punkte sind nämlich laut Spielordnung allein für den Insolvenzantrag vorgesehen. Ebenfalls noch nicht geklärt ist die Frage, ob Türkgücü eigentlich noch eine Strafe zu erwarten hat, weil Heraf als neuer Trainer erst nach Ablaufen einer Frist vorgestellt wurde.

Als der österreichische Coach unmittelbar vor Weihnachten übernahm, waren ihm zudem "drei Neuzugänge" zugesagt worden, wie er nun erklärte - zu diesem Zeitpunkt hatte Türkgücü also offensichtlich noch mit weiteren Zahlungseingängen von Seiten des Gesellschafters und Präsidenten Hasan Kivran gerechnet. Vergangene Woche wurde etwas überraschend ein neuer Hauptsponsor präsentiert. Doch dem Vernehmen nach zahlt die US-amerikanische Firma deutlich zu wenig, als dass damit der weitere Spielbetrieb gesichert wäre.

Nach SZ-Informationen plant Türkgücü nun auch schon den Gang in die Regionalliga - was allerdings auch schon aus sportlichen Gründen vonnöten ist. Sobald neun Punkte abgezogen werden, hat Türkgücü elf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Und das mit zahlreichen verletzten und erkrankten Spielern und einer Mannschaft, die seit Oktober nicht mehr gewonnen hat. Für ein weiteres Jahr im Profifußball bräuchte es also ein sportliches und zugleich ein wirtschaftliches Wunder.