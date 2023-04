Von Christoph Leischwitz

Der Lexi, erzählte Marco Hiller mit wissendem Lächeln, habe sich schon vor einer ganzen Weile ein Wohnmobil gekauft. Er habe sich das alles verdient, befand der Torwart des TSV 1860 München - und meinte damit die Zeit nach der Karriere, in die sein Kapitän gerade ungewöhnlich entspannt hineingleitet. "Er hat hier lang gelitten mit dem Verein, er ist ja selber Sechzig-Fan."

Noch spielt er mit, doch die Leidenszeit des 33-jährigen Stefan Lex scheint tatsächlich vorzeitig vorbei zu sein, zumal die Sechziger das Thema Aufstieg ja auch offiziell abgehakt haben. Jetzt geht es also darum, sich schon mal einzuspielen für die kommende Saison - was möglicherweise ein Grund dafür war, dass Lex, der seine Karriere zum Saisonende beenden wird, gegen die SpVgg Bayreuth nicht in der Startelf stand. Der nahende Abschied stiftet auch den Fans noch ein bisschen Sinnhaftigkeit, und am Samstag brachte er eine wunderschöne Randnotiz hervor: In der 68. Spielminute wird Lex eingewechselt, in der 82. Minute trifft er mit einem Flachschuss etwas glücklich zum 2:0-Endstand. Jubel brandet auf, dann schreien alle mit, als sein Name dreimal vom Stadionsprecher gefordert wird. Lex! Lex! Lex! Ein Dauerlöwe auf Abschiedstour, nach 179 Partien für seinen Herzensklub.

Nach dem Spiel bestätigte er den Kauf des Wohnmobils, das sei im vergangenen Oktober gewesen. Und jetzt, erzählte er mit dem für ihn typischen, nur angedeuteten Grinsen, bereite er sich genauso professionell auf seine nächste Aufgabe vor. Der Camper habe auch schon auf dem Vereinsgelände gestanden: "Nach Auswärtsspielen, wenn wir spät zurückgekommen sind, habe ich da drin geschlafen - hochprofessionell", wie er selbst findet. Im Sommer werde er in Elternzeit gehen mit seiner jungen Familie.

Lex wirkt aktuell wie ein unbeschwert aufspielender Ehrenspielführer

Natürlich sei ihm der Schritt, schon jetzt, mit 33, die Karriere zu beenden, etwas leichter gefallen, weil er weiß, dass er danach weiter für den Verein arbeiten wird. Lex hat nebenher Sportmanagement studiert, seine Fähigkeiten werde er in den Verein einbringen. In welcher Form, sei noch nicht ganz klar. Aber es ging eben auch darum: "Ich wollte immer auch erhobenen Hauptes aufhören können und nicht nur mitgeschleppt werden", sagte er. So habe er seine Ankündigung vom Saisonbeginn, wahrscheinlich aufzuhören, nun wahrgemacht.

Lex ist aktuell so etwas wie ein aktiver Ehrenspielführer, der unbeschwert noch einmal kreativ sein darf auf dem Platz und praktischerweise dabei auch noch Tore erzielt. Fünf seiner sechs Saisontore stammen aus den vergangenen sechs Partien. Parallel arbeitet Trainer Maurizio Jacobacci am Kader der Zukunft. Überraschend lief am Samstag gegen Bayreuth Jesper Verlaat als Kapitän auf, obwohl der offizielle Ersatzkapitän Phillipp Steinhart auch auf dem Feld stand. Der Trainer begründete das damit, dass er Verlaat mehr Verantwortung im Abwehrzentrum übergeben wollte. Während Lex also noch ein paarmal auf dem Feld gefeiert wird, geht es dort gleichzeitig um sein Erbe.