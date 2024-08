Noch bevor Schiedsrichter Mario Hildenbrand das Spiel freigab, musste man sich die Augen reiben. War das wirklich so? Konnte das sein? Hatten nicht alle gesagt, dass der TSV 1860 München gar keine Offensive hat? Und jetzt, vor dem Spiel gegen den FC Viktoria Köln, da war auf einmal Maximilian Wolfram da, Julian Guttau war da, und wenn nicht alles täuschte, stand auch Fabian Schubert ziemlich gut erkennbar auf dem Feld, als Hildenbrand zum ersten Mal an diesem Sonntagnachmittag fast genauso laut pfiff, wie es später auch der Löwenanhang tun sollte.

Sechzig hat also doch so etwas wie eine Offensive, das Problem war nur, dass sich diese vor allem in der ersten Hälfte derart selten in Szene setzen konnte, dass sich der Fußball-Drittligist im dritten Saisonspiel die dritte Niederlage einhandelte. Nach dem 1:3 auf Giesings Höhen sind Trainer Argirios Giannikis und seine Mannschaft an einem Tiefpunkt angekommen. „Wir müssen uns schleunigst straffen. So können wir nicht weitermachen“, sagte Innenverteidiger Max Reinthaler nach dem Spiel und zeigte sich selbstkritisch: „Natürlich fühlt es sich nicht gut an, wenn man in seinem eigenen Stadion ausgepfiffen wird, aber in erster Linie sind wir dafür verantwortlich, dass die Fans sauer sind.“

SZ Plus TSV 1860 München : Bumerang und Goldwaage Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen steht Argirios Giannikis bereits unter einem erstaunlich hohen Druck bei den Löwen. Eindrücke von einem Trainer, der betont entspannt ist. Von Sebastian Leisgang

Dass das Löwenfell alles andere als dick ist, obwohl es noch derart früh in der Saison ist, das wurde schon im Laufe der ersten Hälfte deutlich, als etliche Fans ihrem Frust ziemlich ungehalten Luft machten. Bloß weil Thore Jacobsen im zentralen Mittelfeld auf Nummer sicher ging und ein Rückspiel einem Risikopass vorzog – oder weil Torwart René Vollath den Ball nach einer abgefangenen Flanke nicht auf Anhieb zu einem Mitspieler warf, sondern kurz zögerte. „Von außen hat man schnell das Gefühl, dass wir nicht wollen, das ist aber nicht der Fall“, sagte Jacobsen später. Die Löwen waren schlichtweg gehemmt.

Im Fußball wird ja mittlerweile alles erfasst. Wer bei wolkenfreiem Himmel die präzisesten Flanken von der rechten Seite schlägt, wer bei Windstille an einem Samstag die wenigsten Fehlpässe spielt und welche Verteidiger die meisten Kopfballduelle im Mittelkreis gewinnen, wenn der gegnerische Stürmer eine einstellige Rückennummer hat. Für eine Frage, die sich nicht einmal im modernen Fußball mit Messungen untersuchen lässt, hätte man sich in der ersten Hälfte aber besonders interessiert. Die Frage lautete: Wie groß war eigentlich die Verunsicherung, die die Spieler über den Platz trugen?

Die Löwen sind mit null Punkten und 2:7 Toren Letzter – und es warten schwere Gegner

Zeitweise wirkte Sechzig beinahe schon apathisch. Und so wechselte Giannikis zur Halbzeit gleich dreimal und schickte Tunay Deniz, David Philipp und Raphael Ott aufs Feld. Eine Maßnahme wie ein Schuldeingeständnis, zugleich aber auch ein Zeichen: So sollte es nicht weitergehen. Die gute Nachricht war dann: So ging es auch nicht weiter. Die schlechte: Es wurde schlimmer – zumindest anfangs.

In der ersten Hälfte hatte Bryan Henning die Kölner in Führung gebracht, in der zweiten dauerte es dann nicht einmal vier Minuten, bis Said El Mala erhöhte. Zu dieser Zeit hatten die Löwenfans längst kundgetan, ihre Mannschaft kämpfen sehen zu wollen, doch erst jetzt, mit dem Mute der Verzweiflung, entwickelte Sechzig jene Offensivkraft, die man sich schon zu Spielbeginn von Giannikis’ Mannschaft versprochen hatte. Waren die Münchner mit Ausnahme eines Schusses von Guttau und eines Pfostentreffers von Schubert in der ersten Hälfte vollkommen ungefährlich geblieben, so ging nun ein Ruck durch die Mannschaft. Erst hätte Philipp kurz nach dem 0:2 verkürzen können, dann gelang Ott etwas, das eher Kunstwerk denn Tor war: Florian Bähr flankte – und Ott lenkte den Ball aus halblinker Strafraumposition per Fallrückzieher ins lange Eck.

Wer nun glaubte, Sechzig würde dem Spiel eine Wende verleihen, sah sich allerdings getäuscht. Gut zehn Minuten vor dem Ende verwandelte der frühere Münchner Serhat Semih Güler einen umstrittenen Strafstoß und setzte dem Zwischenhoch der Löwen mit dem 1:3 ein jähes Ende. In der Nachspielzeit hätten die Löwen sogar noch ein viertes Gegentor kassieren können, doch der Pfosten bewahrte sie vor dem 1:4.

Und nun? Die Löwen: mit null Punkten und 2:7 Toren Letzter. Giannikis: mehr denn je in der Kritik. Und die nächsten drei Gegner: FC Ingolstadt, Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Das Programm hat es in sich, und die große Frage, die nun über allem schwebt, lautet: Geht Sechzig dieses Programm mit Giannikis an?

Als der Trainer am Sonntag nach dem Spiel in die Analyse ging, wirkte er mitgenommen. Die Gelassenheit und Überzeugung, die er bei einer Pressekonferenz zwei Tage vor dem Spiel noch ausgestrahlt hatte, war dahin. Unter dem frischen Eindruck der Niederlage fielen seine Antworten ungewohnt knapp aus. Auf eine Frage zu ihm selbst sagte er: „Es geht jetzt nicht um Druck auf den Trainer, sondern darum, mit der Mannschaft weiterzuarbeiten und den Fokus auf den Platz zu legen.“ Eine Aussage, bei der einem der Gedanke kam: sofern man Giannikis denn lässt.