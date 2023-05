Bayreuth fürchtet nach der vierten Niederlage in Serie mehr denn je um den Klassenerhalt. Trainer Kleine muss aber nicht um seinen Job fürchten. Und Gesellschafter Gruber kündigt an, dass für die Mannschaft im Abstiegsfall ein ähnlicher Etat zur Verfügung stehen werde wie im Aufstiegsjahr.

Von Christoph Leischwitz

Thomas Kleine hätte es gerne etwas kälter. Das mag auch nostalgische Gründe haben, denn im Winter lief es bei der SpVgg Bayreuth richtig gut, im Februar zum Beispiel gelangen dem abstiegsbedrohten Drittligisten einmal insgesamt zehn Tore in drei aufeinander folgenden Spielen (und sechs Punkte). Vor dem wichtigen Spiel gegen den MSV Duisburg, das die Oberfranken selbst zu einem Schicksalsspiel stilisiert hatten, sagte Trainer Kleine dann folgerichtig über den Matchplan: "Eiskalt die Chancen verwerten." Die hatten sie in den vergangenen Wochen nämlich immer wieder gehabt, aber nie genutzt.

Offenkundig war es am Samstag in Bayreuth aber dann nicht kalt genug: Die "Oldschdod" verlor 0:4 (0:2) und steht jetzt "mit dem Rücken zur Wand", wie es selbst Angreifer Alexander Nollenberger formulierte. Nach einer passablen ersten Halbzeit schien sich die Mannschaft ihrem Schicksal zu fügen, die Niederlage hätte noch höher ausfallen können. "Mir fehlen die Worte", sagte ein sichtlich mitgenommener Nollenberger. Sein Appell, die verbleibenden vier Spiele bei vier Punkten Rückstand auf den Nichtabstieg unbedingt gewinnen zu wollen, klang wenig überzeugend. Doch darauf wird es hinauslaufen, wenn die Oberfranken noch zwei Mannschaften überholen wollen. Immerhin: Der Hallesche FC und der VfB Oldenburg haben auf dem Papier das deutlich schwerere Restprogramm vor sich.

Die Sportstadt Bayreuth steht generell nicht gut da im Jahr 2023

Augenscheinlich hatte nach dem 0:3-Kontertor der Duisburger durch Julian Hettwer (64.) der Glaube an den Verbleib im Profifußball nachhaltigen Schaden genommen. Auch Trainer Kleine meinte bei Magentasport, es werde "jetzt richtig schwerfallen", nach so einer Niederlage zurückzukommen, um nach vier verlorenen Spielen in Serie nun vier Siege in Serie zu holen. Obwohl seine Arbeit jüngst auch kritisiert wurde, steht er selbst nicht zur Debatte. Die Klubverantwortlichen machten nach der Klatsche erneut deutlich, dass sie keinen Feuerwehrmann holen werden. Umgekehrt dürfte es hingegen schwierig werden, den Ex-Profi Kleine im Falle des Abstiegs halten zu können.

Überhaupt steht die Sportstadt Bayreuth im Jahr 2023 nicht gut da. Die Basketballer stehen schon als Absteiger aus der Bundesliga fest, die Drittliga-Handballer sind kurz davor, die Eishockeyspieler der Tigers konnten den Abschied aus der DEL2 gerade noch abwenden. Ein Abstieg der Fußballer würde ins Bild passen - jedoch nicht, wenn es nach Gesellschafter Wolfgang Gruber geht. Der hatte sich kürzlich genötigt gefühlt, den Geschäftsführer Michael Born zurechtzuweisen. Born hatte in einem Interview mit der Frankenpost die Befürchtung geäußert, dass die SpVgg im Abstiegsfall in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Gruber widersprach heftig. Und kündigte an, dass für die Mannschaft ein ähnlicher Etat zur Verfügung stehen werde wie im Aufstiegsjahr - es darf also mit mindestens 1,5 Millionen Euro gerechnet werden.

Somit sind die Planungen für die vierte Liga also schon öffentlich. Es dürfte Gruber vor allem darum gehen, die Mannschaft so gut es geht zusammenzuhalten. Denn, und das gab er in dem Interview auch zu Protokoll: Allzu viele Spieler würden es auch wieder nicht sein, die anschließend einen anderen Profiklub fänden.