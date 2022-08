Von Markus Schäflein

Die Karriere des Fußballtrainers Tobias Schweinsteiger, 40, verläuft nach einem klaren Plan, nach dem Baukastenprinzip setzt er Stein auf Stein, und jetzt hat er das Modul mit der Aufschrift "3. Liga" aufgesetzt. Der Bruder des Nationalspielers Bastian Schweinsteiger hat beim VfL Osnabrück unterschrieben, es ist sein erster Job als Cheftrainer einer ersten Mannschaft; er wird Nachfolger des zu Arminia Bielefeld gewechselten Daniel Scherning.

Schweinsteiger spielte unter anderem für die SpVgg Unterhaching, Jahn Regensburg und - zum Karriereende hin - für den FC Bayern München II. Und 2015 startete er bei den Bayern auch seine Trainerkarriere, erst mal ganz bescheiden als Co-Trainer der U17, dann als Assistenzcoach der zweiten Mannschaft. Danach führte er bei seiner ersten Station als Chef 2019 die Juniors OÖ, die Nachwuchsmannschaft des Linzer ASK, aus dem Abstiegskampf der zweiten österreichischen Liga.

Zwischen Juli 2019 und Juni 2020 arbeitete er beim Hamburger SV als Co-Trainer im Team des damaligen Trainers Dieter Hecking. Beide zogen anschließend weiter zum 1. FC Nürnberg, wo Hecking weiter als Sport-Vorstand und Schweinsteiger die Rolle als Assistenzcoach neben Nürnberg-Trainer Robert Klauß übernahm.

Im ersten Jahr in Nürnberg absolvierte er nebenbei den Fußballlehrer-Lehrgang

Im Profifußball lernte Schweinsteiger sowohl vom alten Hasen Hecking als auch vom Gegen-den-Ball-Coach Klauß aus der Red-Bull-Schule - besser kann man sich das gar nicht ausdenken. Im ersten Jahr in Nürnberg absolvierte er nebenbei den Fußballlehrer-Lehrgang, im Sommer 2021 hatte er die Lizenz für den Profifußball in der Tasche, er hatte es aber nicht eilig und wartete auf etwas, das ihm passend erschien.

Nun sucht Schweinsteiger also sein Glück in Osnabrück, und der Weggang hat die Nürnberger Verantwortlichen wenig überrascht - sie mussten ja nur seine stringente Vita betrachten, um zu wissen, wie der nächste Schritt aussehen würde. "Tobias hat uns schon früh informiert, dass es sein Ziel ist, irgendwann als hauptverantwortlicher Trainer im Profibereich arbeiten zu wollen. Diese Möglichkeit hat sich jetzt für ihn ergeben", sagte der Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking: "Wir wünschen ihm mit dem VfL den größtmöglichen Erfolg und für seine Zukunft alles erdenklich Gute."

Mit der Suche nach einem Nachfolger wolle sich der Club die nötige Zeit lassen. Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh nahm dann auch explizit Bezug auf Schweinsteigers Lebenslauf: "Wir haben mit ihm einen ambitionierten Cheftrainer verpflichtet, der über eine Menge Erfahrung aus verschiedenen Positionen in unterschiedlichen Vereinen verfügt."

Sein Debüt feiert Schweinsteiger am Samstag beim VfB Oldenburg. Dabei kann er auf einen Zugang bauen, der in Bayern ebenfalls bekannt ist: Flügelspieler Noel Niemann, 22, kommt von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Der frühere Sechziger löste seinen Vertrag bei den Ostwestfalen auf; dort hatte er 2020 unterschrieben, erst wurde er an Türkgücü München verliehen, dann nach Österreich zum TSV Hartberg, nun geht es in die dritte Liga zurück. Es kann ja nicht jede Karriere so baukastenhaft verlaufen wie die von Tobias Schweinsteiger.