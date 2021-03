Von Christoph Leischwitz, Unterhaching

Am Freitagnachmittag, die Pressekonferenz mit Trainer Arie van Lent war schon seit Stunden beendet, da platzte ein Dreizeiler in die Hachinger Idylle hinein. Selbstverständlich zögen im Verein weiter alle an einem Strang, um den Abstieg in die Regionalliga zu verhindern, das war zuvor versichert worden. In der Pressemitteilung schob der Verein nun aber nach: "Der sportliche Leiter Claus Schromm hat den Verein um eine Auszeit bis zum Sommer gebeten." Diesem Wunsch habe man entsprochen. "Nach der Saison werden wir uns zusammensetzen und die weitere Zukunft besprechen", erklärte Präsident Manfred Schwabl. Das war alles.

Der Verdacht liegt nahe, dass die Verantwortlichen doch unterschiedlicher Auffassung darüber waren, wie der Abstieg zu verhindern sei. Die Zeit drängt, seit vergangenem Mittwoch ist Haching Tabellenletzter, und am Samstag (14 Uhr, Sportpark) steht eine wichtige Partie gegen einen direkten Konkurrenten an, den KFC Uerdingen. Eine Mannschaft, die zwar auch von erheblichen Zukunftssorgen geplagt ist, aber am Mittwoch zumindest ein Nachholspiel gegen Meppen 4:0 gewinnen konnte.

Arie van Lent hatte im vergangenen Sommer Schromms Trainerjob übernommen, nachdem die Mannschaft eine enttäuschende Drittliga-Rückrunde gespielt hatte. Schwabl hatte dem Trainer Schromm immer wieder den Rücken gestärkt und ihn nie beurlaubt. Das tut er auch jetzt mit van Lent nicht, auch wenn sich die öffentliche Kritik an der Lage auf van Lent konzentriert. Der versicherte vor dem wichtigen Spiel gegen Uerdingen, dass seine Mannschaft noch an den Ligaverbleib glaube. Und: "Niederlage ist absolut verboten."