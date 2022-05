Dritte Liga:Rot-Weiss Essen kehrt in den Profifußball zurück

Rot-Weiss Essen kehrt in den Profifußball zurück

Unbändige Freude bei Rot-Weiss Essen: Nach 15 Jahren kehrt der Regionalligist in den Profifußball zurück.

Nach 15 Jahren in Amateurligen steigt der Regionalligist in die Dritte Liga auf. 1860 München erreicht dort Platz vier und spielt kommende Saison im DFB-Pokal.

15 Jahre nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga kehrt Rot-Weiss Essen in den Profifußball zurück. Der deutsche Meister von 1955 besiegte am letzten Spieltag der Regionalliga West Rot Weiss Ahlen mit 2:0 (1:0) und setzte sich damit im Fernduell um den Titel gegen Preußen Münster durch. Das Bundesliga-Gründungsmitglied spielte zeitgleich 2:1 (0:1) gegen den 1. FC Köln II. Cedric Harenbrock (29.) und Simon Engelmann (60.) erzielten vor 16.650 Zuschauern an der Hafenstraße die Tore für die Essener, die dank der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen Verfolger blieben.

In Münster gerieten die Gastgeber vor 14.300 Besuchern durch Joshua Schwirten (40.) in Rückstand. Thorben Deters (49.) und Marcel Hoffmeier (72.) drehten das Spiel. Essen war zuletzt 2007/08 drittklassig, als die Regionalliga noch die erste Klasse unter der 2. Bundesliga war. In der Bundesliga spielte der Pokalsieger von 1953 insgesamt sieben Jahre, zuletzt 1977. Münster, nur in der ersten Spielzeit Bundesligist, war 2020 aus der 3. Liga abgestiegen.

Drittligist 1860 München qualifiziert sich für den DFB-Pokal

Drittligist TSV 1860 München verzeichnete unterdessen am letzten Spieltag trotz verpasstem Aufstieg einen Erfolg. In einem rasanten Spiel erreichte der Traditionsverein mit einem rasanten 6:3 (2:2) gegen Borussia Dortmund II Platz vier und qualifizierte sich damit für den finanziell lukrativen DFB-Pokal. Angeführt wurde die Mannschaft von Marcel Bär, der zweimal traf (21. und 59. Minute). Bär wurde mit 21 Treffern bester Torjäger der Liga.

Aus der dritten Fußball-Etage in die Regionalliga abgestiegen ist dagegen am Samstag Aufsteiger Viktoria Berlin. Der Hauptstadtklub - zu Beginn der Saison kurz Tabellenführer - unterlag am 38. und letzten Spieltag 3:4 (0:0) gegen den SV Meppen. Zuvor waren schon die Würzburger Kickers und der TSV Havelse abgestiegen. Türkgücü München war während der Saison aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Spielbetrieb ausgeschieden, alle Spiele wurden aus der Wertung genommen.

Relegationsrang drei belegt der viermalige deutsche Meister 1. FC Kaiserslautern, der im Relegations-Hinspiel zur 2. Liga am 20. Mai (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) gegen den Zweitliga-Drittletzten Dynamo Dresden Heimrecht hat. Das Rückspiel in Sachsen findet am 24. Mai (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) statt.