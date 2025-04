Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Regionalliga eher regionales Interesse hervorruft, aber in Nordrhein-Westfalen ist das in dieser Saison anders. Die Regionalliga West, eine von fünf Viertligastaffeln im deutschen Fußball, hätte gerade gute Chancen, um den inoffiziellen Titel der chaotischsten Liga der Welt zu konkurrieren. Neuestes Beispiel: Der KFC Uerdingen hat sich aus wirtschaftlichen Gründen vom Spielbetrieb zurückgezogen.