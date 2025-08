Der MSV Duisburg hat sich erfolgreich in der dritten Liga zurückgemeldet. Nachdem es zuvor am ersten Spieltag sechs Unentschieden gegeben hatte, gewann der MSV sein erstes Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II mit 2:1. Der zur Halbzeit eingewechselte Patrick Sussek brachte Duisburg in Führung (51.). Nach dem Ausgleich durch Dominik Nothnagel (65.) profitierte der MSV von einem Eigentor von Maximilian Herwerth (74.). Duisburg war 2024 in die Regionalliga abgestiegen und zuletzt wieder aufgestiegen.