Unter der Woche hatte ein Cartoon in den Sozialen Medien die Runde gemacht, in dem Harry Kane seine Tarnmaske ablegt. Darunter kommt zum Vorschein: das Konterfei von Matthias Fetsch. Viermal hatte der Stürmer der SpVgg Unterhaching beim 4:0-Heimsieg am Mittwoch gegen Rot-Weiss Essen getroffen. Und auch am Samstag war "Fetschi", wie der 35-Jährige bei den Rot-Blauen genannt wird, wieder nahe dran, gefeiert zu werden, doch sein Kopfball in der 65. Minute des Drittliga-Auswärtsspiels beim MSV Duisburg strich knapp am Pfosten vorbei. Vier Minuten später jubelten die Zebras, weil Caspar Jander bei seinem Abschluss von der Strafraumgrenze davon profitierte, dass die Hachinger Abwehr zu zögerlich reagierte. Dementsprechend angefressen äußerte sich Hachings Trainer Marc Unterberger bei Magentasport: "Wir haben den Ball schon zwei- oder dreimal. Wir hätten es vorher klären müssen."