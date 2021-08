Von Christian Bernhard

Zweiter Sieg in Serie und ein geplanter Börsengang: Türkgücü München hat am Mittwoch gleich doppelt für Aufsehen gesorgt. Am Abend sicherte sich die Mannschaft von Trainer Petr Ruman mit dem 3:0-Auswärtssieg beim TSV Havelse den zweiten Dreier binnen vier Tage, der sie auf Rang sieben der Drittliga-Tabelle brachte. "Mir hat gut gefallen, dass wir von Anfang an unseren Plan umgesetzt und endlich auch ein Standard-Tor gemacht haben", sagte Ruman bei "Magenta Sport".

Vor der Partie war durchgesickert, dass der Verein einen Börsengang plant. Der Sportliche Leiter Roman Plesche bestätigte das im Rahmen des Havelse-Spiels. Laut Sportbild verkauft Türkgücü ab Donnerstag im Rahmen einer vorbörslichen Kapitalerhöhung Anteile zum Stückpreis von zwölf Euro, Anleger müssen mindestens zehn Aktien kaufen. Angeblich peilt der Klub auf diesem Weg an, bis zu acht Millionen Euro einzusammeln. "Gemeinsam mit unseren Aktionären wollen wir unser ambitioniertes Ziel 2. Liga erreichen", sagte Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny. Die Münchner wären nach Borussia Dortmund und der SpVgg Unterhaching erst der dritte deutsche Fußballklub an der Börse. Plesche verwies darauf, dass es "in Deutschland und vielleicht auch europaweit viele Migranten" gebe, "die den Klub unterstützen wollen."

Zweitliga-Rekordtorschütze Dieter Schatzschneider spricht von einer "Demonstration" der Münchner

In der Hannoveraner HDI-Arena, in der Aufsteiger Havelse seine Spiele bestreitet, da das eigene Stadion nicht drittligatauglich ist, erwischte Türkgücü einen idealen Start. Nach einer kurz ausgeführten Ecke köpfte Petar Sliskovic die Gäste in Minute sechs in Führung. Die Münchner kontrollierten die Partie und legten in Minute 21 nach. Diesmal war es Außenbahnspieler Kuhn, der sich zentral gut in den Strafraum einbrachte und die Vorarbeit von Sebastian Hertner nutzte. In den vorangegangenen Spielen war das große Türkgücü-Thema die mangelnde Chancenverwertung gewesen, diesmal nutzten die Münchner gleich ihre ersten zwei Möglichkeiten. Zweitliga-Rekordtorschütze Dieter Schatzschneider sprach in der Pause von einer "Demonstration" Türkgücüs.

Die Münchner hatten im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg II fünf Änderungen an der Startelf vornehmen müssen, da es einen Corona-Fall im Team gab und deshalb alle nicht vollständig geimpften Spieler isoliert wurden. Einer der nicht im Kader stehenden Spieler war Sercan Sararer. Doch auch ohne seinen Offensiv-Taktgeber hatte Türkgücü alles im Griff - bis auf einen Pfostentreffer von Julius Langenfeld (59.) kam vom immer noch punktlosen TSV Havelse kaum etwas Zwingendes. Der abermals auffällige Albion Vrenezi sorgte spät für den 3:0-Endstand (80.).